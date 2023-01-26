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Упражнение «Среднее братство колец» избавит от боли в области спины и лопаток

Источник: facebook.com 26 января 2023 6994
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"Среднее братство колец" – это не только скорая помощь при ОРЗ, ОРВИ, хронических и острых бронхитах, насморках, это еще и системное воздействие на мышцы, которые позволяют нам долго и радостно жить.

Упражнение «Среднее братство колец» избавит от боли в области спины и лопаток

Если, выполняя упражнение, вы поняли, что не удается так легко и свободно артикулировать и жестикулировать, что пробуя повторить движения, вы создаете гипертрофированный комичный образ, скорее всего, вы зажимаетесь; напрягается спина, шея втягивается, а плечи идут наверх. Это зажимается тело! Проверьте себя еще раз! А уж если у вас появились неприятные болевые ощущения, или вдруг промелькнула боль в районе лопаток, как будто туда вонзили спицу, скорее смотрите наше следующее видео!

Боль в спине под лопаткой нельзя терпеть!

И не просто смотрите, а сразу же пробуйте выполнить упражнение от академика Виктора Владимировича Картавенко.

Называется техника "Среднее братство колец"

Это упражнение направлено на усиление шейного отдела позвоночника. Потому что воздействие именно на передние, боковые и задние поверхности шеи усиливает работу щитовидной железы, а также паращитовидных желез и миндалин.

У упражнения "Среднее братство колец" есть еще один очень приятный побочный эффект. Оно позволяет оптимизировать выделение специального вещества, которое будет защищать пазухи, верхнюю и нижнюю челюсть, обволакивать миндалины и не давать развиваться инфекционным формам тонзиллита. То есть с насморком можно будет попрощаться. А о проблемах, связанных с депрессивным состоянием иммунитета, свойственные именно осенне-зимнему периоду, просто забыть.

"Среднее братство колец" – это не только скорая помощь при ОРЗ, ОРВИ, хронических и острых бронхитах, насморках, это еще и системное воздействие на мышцы, которые позволяют нам долго и радостно жить.

Упражнение «Среднее братство колец» избавит от боли в области спины и лопаток

Упражнение лучше всего делать утром, как только проснулись. Причем, делать СИСТЕМНО. Весь связочный аппарат мгновенно приходит в тонус, а при ежедневном выполнении, вы постепенно избавитесь от периодической или даже хронической боли в области спины и лопаток, руки будут двигаться свободно.

Для человека, который хочет красиво и уверено звучать, необходима сильная спина. Мышцы спины должны быть крепкими, как и мышцы диафрагмы. Кстати, для профессиональных вокалистов особо укрепленными должны быть еще и паховые мышцы. Но об этом как-нибудь позже. Еще не время.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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спина позвоночник упражнения здоровье

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