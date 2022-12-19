Упражнения восточной медицины от геморроя: Вылечи себя сам!

В Китае распространена поговорка: «У девяти из десяти есть геморрой». И хотя это высказывание не вполне верно, оно показывает, что геморрой является одним из наиболее широко распространённых заболеваний, охватывающим до 60–70 % населения.

В Китае распространена поговорка: «У девяти из десяти есть геморрой». И хотя это высказывание не вполне верно, оно показывает, что геморрой является одним из наиболее широко распространённых заболеваний, охватывающим до 60–70 % населения.

На запущенных стадиях геморроя часто бывают такие осложнения, как выпадение прямой кишки, малокровие, свищи в заднем проходе и абсцесс.

Лечим геморрой - упражнения

"Подтягивание заднего прохода" для лечения геморроя

Упражнение "Скрещивание ног"

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"Подтягивание заднего прохода" для лечения геморроя

Описанное здесь «подтягивание заднего прохода» просто в выполнении и легко для изучения, при этом очень действенно для предупреждения и лечения геморроя.

Возникновение геморроя связано с трудностью обратного оттока крови по венам. Обратный ток крови по венам в сердце по большей части обусловлен сжатием и расслаблением мышц. Длительное сидение, малоподвижный образ жизни, физическая слабость и отложение жиров в области живота – всё это снижает силу мышц заднего прохода и прямой кишки, влияя на обратный отток крови, приводя к разбуханию вен и застою крови в нижней части прямой кишки, в результате чего возникает геморрой.

Упражнение «подтягивание заднего прохода» помогает разработать мышцы вокруг заднего прохода, увеличить их силу и предотвратить тем самым разбухание вен. При помощи дыхательных упражнений оно способно улучшить работу сердечно-сосудистой системы, убыстрить венозный кровоток, снизить кровяное давление и ликвидировать застой крови в области прямой кишки и заднего прохода. Помимо этого, оно стимулирует перистальтику кишечника и устраняет запоры. Благодаря этому «подтягивание заднего прохода» улучшает циркуляцию крови в тканях, расположенных вокруг заднего прохода, предотвращая тем самым геморрой.

Вот краткое изложение упражнения: «Вдохнуть, облизать, подтянуть и удержать». «Вдохнуть», означает «совершить вдох», «облизать» – «лизать верхнюю челюсть», «подтянуть» – «сжать задний проход», а «удержать» – «задержать дыхание». Это всё должно происходить одновременно.

Выполняют упражнение следующим образом: расслабьте всё тело, плотно прижмите друг к другу бёдра и ягодицы, сделайте вдох, при этом облизывая языком верхнюю челюсть, и вместе с этим подтяните задний проход вверх, словно сдерживаете дефекацию.

После подтягивания заднего прохода задержите дыхание на какое-то время, затем выдохните и расслабьте всё тело.

Упражнение достаточно просто, и его можно выполнять в любое время и в любом месте, сидя, лёжа или стоя. Обычно это рекомендуется делать два раза в день – один раз утром и один раз вечером.

На что следует обратить внимание:

1. Упражнение помогает при внутреннем и внешнем геморрое, выпадении прямой кишки и свищах заднего прохода. Однако если у вас сильные трещины заднего прохода, воспаление геморроя, нарывы возле заднего прохода, выпадение прямой кишки или острое воспаление, приступайте к упражнению только после того, как от них избавитесь.

2. Необходимо проявить настойчивость и выполнять упражнение ежедневно без перерывов.

3. Ешьте меньше острой пищи.

4. Не засиживайтесь при дефекации и не совмещайте это занятие с чтением.

5. Постарайтесь устранить все факторы, которые могут способствовать геморрою и, в частности, вызывать запоры.

6. Наряду с «подтягиванием заднего прохода» используйте другие дополнительные средства, мытьё заднего прохода тёплой водой после дефекации или перед сном, горячие компрессы на задний проход, массируйте мышцы вокруг него, чтобы улучшить циркуляцию крови. Лечебный эффект будет выше, если вы прибегнете к помощи упражнений цигун.

Цзен Циннань, Лю Даоцин "Терапевтические упражнения китайской медицины"

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Упражнение "Скрещивание ног"

Болезни и профилактика: болевые ощущения в коленных суставах, геморрой.

Изначальная поза: Сесть на пол, спину выпрямить. Колени согнуть и развести в стороны, таким образом, чтоб ступни ног касались друг друга.

Первый этап. Руками, взявшись за ступни, потяните их на себя. (см. Рис. 1)

Рис. 1

Второй этап. Переместите руки к коленям. Потяните колени вверх, оставляя ступни, по-прежнему, прижатыми друг к другу (см. Рис. 2)

Рис. 2

Третий этап. Расслабьтесь. Опустите колени. Вернитесь к первому этапу. И повторите все три этапа еще раз. Таких повторений следует сделать 24 раза.

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Четвертый этап. В том же положении сидя на полу, держась за ступни, совершить 24 вращательных движения телом как по часовой стрелке, так и против (см. Рис. 3, 4).опубликовано econet

Рис. 3

Рис. 4

Син Су "100 китайских исцеляющих упражнений. Вылечи себя сам!"

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