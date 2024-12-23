Упражнения, возвращающие молодость

В понимании многих молодость – это гладкая кожа или отсутствие морщин, а на самом деле это далеко не все. Молодые люди зачастую имеют гибкую психику и легко ко всему адаптируются, это выражается на их лицах, поскольку мимика пластична. С возрастом люди становятся более жесткими и им сложнее привыкнуть к любым новым условиям, поэтому и мимика становится автоматической и однотипной, лицо «выдает» реальный возраст.
Обращали ли вы внимание, как некоторые люди идут по улице? Плечи опущены, взгляд под ноги, шея зажата... А что происходит, когда мы смотримся в зеркало? Спину выпрямляем, живот втягиваем, улыбаемся... Важно уловить разницу, как мы смотрим на себя, и какими нас видят окружающие. Иногда, чтобы вернуть молодость достаточно изменить мимику.
Когда мы пытаемся угадать возраст человека, то мозг использует определенные критерии. Людей в возрасте легко определить по следующим признакам:
Женщины в первую очередь стремятся избавиться от морщин и складок, хотя начинать лучше с осанки и шеи. Чтобы выглядеть моложе, необходимо снять напряжение и спазмы с мышц. В этом помогут простые упражнения.
По утрам сразу после пробуждения полезно выполнять следующие упражнения:
Такое упражнение особенно полезно выполнять тем, кто проводит много времени за компьютером, вытягивая шею вперед:
Это поможет расслабить шейные мышцы, снять отечность с гортани, удлинить шею и восстановить ее правильное положение.
Когда человек много времени проводит за компьютером, нагрузка на шейный и грудной отдел позвоночника существенно увеличивается. А если заниматься сидячей работой годами, то потом не стоит удивляться, откуда берется столько проблем со здоровьем и выраженные возрастные изменения на лице.
Чтобы уменьшить размер «холки» или «вдовьего горба», а также устранить отечность и мигрени следует регулярно выполнять простое упражнение (и, разумеется, работать над устранением основной причины проблемы):
Особое внимание стоит уделить самым «жестким» участкам на спине, необходимо тщательнее и дольше их разминать. Нажатия должны быть глубокими, а не поверхностными.
Выполняйте эти несложные упражнения ежедневно и вскоре вы удивитесь полученному результату! опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Слушайте классная статья. Мне сейчас 42, задумываюсь о своем возрасте все чаще. Конечно нужно менять привычки, следить за осанкой, выводить токсины. Я курсом эваларовский ацетил-глутатион пью, отличный антиоксидант, замедляет процессы старения, улучшает работу печени, уменьшает воспалительные процессы в организме, укрепляет иммунитет. Записалась на аэробику, времени сейчас много, дети выросли…Ответить
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