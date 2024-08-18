ВИТАМИН D для сердца и сосудов

✅ ВИТАМИНЫ - это органические вещества, которые жизненно необходимы организму. Обычно они работают как кофакторы, помогая белкам, а также участвуют в образовании других веществ, например, гормонов. В этой статье вы узнаете существует связь между низким уровнем ✅ВИТАМИНА D ✅в сыворотке крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также смертностью от них.

Витамины группы D являются жирорастворимыми, также, как и витамины А, Е и К. Эргокальциферол (D2) поступает в организм с пищей, а холекальциферол (D3) может синтезироваться в организме млекопитающих под действием солнечного света. Ультрафиолетовые UV-B лучи с длиной волны 280-315 нм стимулируют процесс превращения провитамина D3 (7-дегидрохолестерола) в превитамин D3, который потом трансформируется в витамин D3 - так в организме образуется более 90% витамина D. Это значит, что зимой, когда световой день короче, уровень "солнечного" витамина в сыворотке крови снижается.

Витамин D: исследования о пользе для сосудов и сердца

Витамин D участвует в формировании врожденного иммунитета, усвоении кальция из пищи и образовании костных тканей, регуляции фосфора в плазме крови и вместе с паратиреоидным гормоном поддерживает в норме уровень сывороточного кальция. В большинстве случаев для выполнения этих функций витамин D должен связываться со специальными рецепторами (vitamin D receptor, VDR), которые можно обнаружить в тканях сердечно-сосудистой системы: в эндотелиальных клетках, покрывающих стенки сосудов изнутри, в клетках гладкой мышечной ткани, формирующих сосуды, а также в кардиомиоцитах - мышечных клетках сердца.

Исследования показали, что существует связь между низким уровнем витамина D в сыворотке крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также смертностью от них. Ученые считают, что витамин D защищает сосуды от кальциноза (отложение кальция на их стенках) и снижает артериальное давление путем активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), которая контролирует уровень холестерина в крови и воспалительные процессы.

Кто и что исследовал?

Была высказана гипотеза, что в зимний период пищевые добавки с витамином D улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Для ее проверки ученые провели исследование, в котором приняли участие 105 взрослых добровольцев в возрасте от 20 лет до 71 года. Уровень витамина D в сыворотке крови на момент начала эксперимента у его участников не превышал 75 нмоль/л (30 нг/мл).

Все они были случайным образом разделены на две группы: 51 человек вошел в группу, получавшую плацебо (таблетки целлюлозы), и 54 - в группу, которая получала витамин D в дозировке 20 мг (800 МЕ). Исследование проводилось на территории Германии на протяжении 12 недель, с января по апрель – как раз в период дефицита UV-B излучения.

В ходе эксперимента ученые фиксировали следующие параметры: артериальное давление, уровень сывороточного витамина D, сывороточные липиды (триглицериды, общий холестерин, ЛПНП и НПВП), ренин и альдостерон, а также белки-маркеры сосудистого кальциноза. Кроме того, ученые наблюдали за клетками иммунной системы, которые задействованы в процессах поражения сосудов, и измеряли уровень CD-антигенов (CD-14 и CD-16) - поверхностных мембранных белков лейкоцитов, по которым можно было бы судить о состоянии сердечно-сосудистой системы.

Что обнаружили?

Как и ожидалось, в группе плацебо за время эксперимента произошло незначительное снижение уровня сывороточного витамина D. В группе, которая получала витаминную добавку, напротив, этот же показатель вырос с 37,8 нмоль/л до 71,5 нмоль/л, что является клинически значимым результатом.

Для справки: если сывороточный витамин D ниже 30 нмоль/л, то говорят о его дефиците, а если от 50 до 125 нмоль/л - об оздоровительном эффекте. Однако прямых доказательств положительного действия добавок витамина D на сердечно-сосудистую систему выявлено не было.

Помимо этого, были обнаружены статистически значимые, но незначительные изменения некоторых гематологических маркеров. Так, в обеих группах немного уменьшилось количество эритроцитов, гемоглобина и понизился гематокрит (отношение эритроцитов к плазме крови), причем у женщин изменения были выражены сильнее. При этом в группе, получавшей витамин D, данные показатели оставались в пределах нормы для здорового человека. Наконец, в обеих группах также наблюдалось небольшое снижение уровня эозинофилов – разновидности лейкоцитов, которые образуются в костном мозге и борются с паразитарными инфекциями, но в «витаминизированной» группе снижение было выражено чуть сильнее.

Что все это значит?

Прежде всего, ученые продемонстрировали, что небольшие дозы витамина D не только позволяют справиться с его сезонным дефицитом, но и поднимают уровень сывороточного D3 почти в 2 раза, с 37,8 нмоль/л до 71,5 нмоль/л.

Для справки: авторитетные источники рекомендуют поддерживать данный показатель на уровне 50 нмоль/л и выше и утверждают, что при его падении повышаются риски сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

С интерпретацией факта снижения гематологических показателей ученые затруднились, так как изменения были слишком незначительными.

Также не удалось выявить влияние добавок витамина D на сердечно-сосудистую систему. Ученые объясняют это тем, что участники исследования в большинстве своем были здоровыми молодыми людьми, не входящими в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Кроме того, дозировка препарата была слишком низкой, а период наблюдений – слишком коротким, чтобы оказать какой-либо значимый эффект на маркеры состояния сердечно-сосудистой системы

Часто задаваемые вопросы

Можно ли уменьшить риск передозировки витамина D ?

Конечно! Не принимайте слишком много витамина D. Лучшее - враг хорошего. Переизбыток витамина D ведет к нарушению обмена кальция, но витамин K2, который также участвует в этом процессе, похоже, помогает его контролировать.

Есть и другой, отличный и более безопасный способ получить дополнительный витамин D - проводить больше времени на улице, под солнцем. Встроенная в нас система выработки витамина D исключает риск передозировки (если не думать о росте риска развития рака кожи при чрезмерном пребывании на солнце).

Стоит ли принимать витамин D при сердечно-сосудистых заболеваниях?

Результаты данного исследования ставят под сомнение профилактические способности витамина D в этой области, особенно в группах риска. Однако полученные данные в сочетании с высокой распространенностью дефицита витамина D и минимумом побочных эффектов от его приема позволяют говорить о его полезности. И хотя витамин D не предназначен для сердца и сосудов, это одно из тех веществ, которое укрепляет здоровье в целом.

Можно ли получать витамин D при помощи светотерапии?

Существуют лампы, которые позволяют это делать, только надо проверить, волны какой длины они излучают. Многие из, так называемых, сезонных ламп просто испускают очень яркий белый свет с длиной волны не ниже 400 нм - такие устройства дают нулевую эффективность в выработке витамина D. А вот лампы с длиной волны 315 нм могут помочь. Только не смотрите на свет, так как UV излучение вредно для ваших глаз.опубликовано econet

Источники:

A bit of D for CVD // Examine.com Research Digest (ERD). Issue 15, Vol 1 of 2. January 2016.

Seibert E., Lehmann U., Riedel A. et al. Vitamin D3 supplementation does not modify cardiovascular risk profile of adults with inadequate vitamin D status // Eur J Nutr. 2015 Nov 30.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26621634

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