Восточная система омоложения и оздоровления всего организма

Чтобы чувствовать себя прекрасно в любом возрасте рекомендуем регулярно выполнять упражнения восточной оздоровительной системы. Эти 5 сильных упражнений помогут наладить работу внутренних органов и систем, избавят от головных болей и лишних жировых отложений.

Все движения нужно делать плавно и не спеша, каждая связка и мышца должна быть расслаблена, чтобы кровь и энергия свободно циркулировали по телу. Ежедневные занятия помогут вам укрепить здоровье и повысить работоспособность.

Комплекс упражнений для оздоровления и омоложения организма

1. «Возвращаем молодость». Данное упражнение направлено на нормализацию работу почек, выполнять его лучше на свежем воздухе:

встаньте, выровняйте спину, опустите руки, ноги поставьте на ширину плеч, расслабьте все группы мышц и дышите спокойно;

на глубоком вдохе поднимитесь на носочки, при выдохе направляйте поток воздуха к животу, опуститесь на пятки и немного согните ноги в коленях (повторите восемь раз);

после нескольких вдохов и выдохов отдохните минуту, а затем начните «вибрировать» всем телом в течение минуты. При этом вы должны ощущать, как «дрожат» внутренние органы;

вернитесь в исходную позицию, немного согните ноги в коленях, опираясь на носки, расслабьтесь, слегка откройте рот и выполните по шестнадцать вращающих движений поочередно каждым плечом.

2. «Возвращаем жизненную силу». Это упражнение нормализует кровообращение, укрепит суставы и восстановит мышечный тонус, выполнять его нужно следующим образом:

встать, выровнять спину, расположить ноги на ширине плеч, руки опустить, расслабить все мышцы;

не спеша поднять немного согнутую в локте левую руку ладонью к себе и провести ее вдоль центральной линии корпуса снизу до груди;

начать аналогичное движение правой рукой;

когда левая рука снова окажется в высшей точке следует повернуть ладонь вниз и будто «зачерпнуть воду», одновременно при этом поднять левую ногу, вытянуть носок и провести «внутреннюю дугу», затем опустить ногу;

повернуться корпусом влево, приподняв пятку правой ноги;

когда правая рука окажется в высшей точке, повторить аналогичные действия, но с другой ногой и поворачивая корпус вправо;

в каждую сторону нужно повернуться по четыре раза, не напрягая при этом мышцы.

3. «Птичий полет». Это отличная профилактика инсульта, болезней суставов, головных болей и набора лишнего веса. Во время выполнения упражнения следует сконцентрироваться на нижней части живота:

встать, выпрямиться, расставить ноги на ширине плеч, немного согнуть колени;

руки поднять до груди, будто держите мяч (немного согнуть пальцы);

левую ладонь направить вверх, а правую – вниз (правая рука должна располагаться чуть выше левой);

повернуть корпус влево, «рисуя» ладонями восьмерку, когда руки будут ближе к груди – перевернуть ладони (теперь левая сверху, а правая снизу);

повторить восемь раз.

4. «Купаем лягушку». Упражнение помогает избавиться от лишних жировых отложений, головокружения, бессонницы. Выполняется оно просто:

встаньте, сомкните ноги, опустите руки и сомкните пальцы;

поднимите согнутые в локтях руки, немного согните колени;

вытяните шею, подтяните живот, приподнимите пятки;

направьте руки вперед и сделайте шестнадцать движений, будто плывете брасом (выпрямите при этом ноги).

5. «Возвращаемся в детство». Данное упражнение делает кожу лица и шеи подтянутой и упругой. Выполнять его нужно следующим образом (единственным противопоказанием является беременность):

встаньте и сомкните ноги, расправьте грудь, подтяните живот, опустите руки, расслабьте мышцы;

дышите медленно и смотрите вперед;

не спеша поднимите руки ладонями вниз, когда руки окажутся выше головы – переверните ладони, сомкните пальцы и приподнимитесь, оторвав пятки от пола;

втяните живот и не спеша вдохните максимальное количество воздуха;

на выдохе плавно опустите руки;

повторите три раза.

Есть второй вариант выполнения данного упражнения – исходное положение как в первом варианте, а когда руки будут находиться выше головы следует опустить их до колен, сомкнуть ладони, наклонить немного корпус, согнуть колени, оторваться и сразу опуститься пятками на пол, одновременно потирая ладони. Повторить восемь раз.

Главное – не ленитесь, занимайтесь регулярно и тогда вы быстро сможете достичь желаемого результата.опубликовано econet

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