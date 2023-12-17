Восточная система упражнений для укрепления позвоночника

Укрепить мышцы спины можно с помощью простых упражнений. Важно заниматься регулярно, но при этом не подвергать спину существенной нагрузке. Предлагаем ознакомиться с восточной системой восстановления позвоночника, включающей шесть упражнений, направленных на укрепление спинных мышц. Такая система разработана экспертами восточной медицины и ее эффективность давно доказана.

Только регулярные занятия дадут положительный результат. Увеличивайте нагрузку постепенно, в первые два месяца выполняйте минимальное количество повторений каждого упражнения.

Система упражнений для спины

1. Следует встать, выровнять спину, перекрестить ладони, положить их на лоб и плотно прижать, при этом поворачивая голову сначала в правую сторону, затем в левую. Всего в каждую сторону следует сделать по двадцать два поворота.

2. Необходимо встать, расположить ноги на ширине плеч, затем расставить руки в стороны и наклонить корпус вправо, потом влево. В каждую сторону следует сделать по двенадцать наклонов.

3. Занять исходную позицию как в предыдущем упражнении и начать вращать корпусом вправо и влево поочередно. В каждую сторону необходимо выполнить двенадцать поворотов.

4. Необходимо встать, выпрямить спину и сделать наклоны к полу, касаясь напольной поверхности ладонями. При выполнении упражнения колени сгибать нельзя. Всего следует выполнить двадцать два наклона.

5. Следует присесть и охватить руками любую опору (к примеру, спинку кровати), затем нужно тянуть шею вверх и выгнуть спину, напрягая руки. Повторить «вытягивание» двадцать два раза.

6. Из положения стоя руки необходимо расположить за головой, сомкнув ладони и не сгибая рук поворачивать сначала вправо, затем влево, при этом положение головы должно оставаться неизменным. Всего нужно сделать сорок два таких поворота в обе стороны.

Количество повторов указано максимальное, на первоначальном этапе (в течение первых двух месяцев занятий) нагрузку следует уменьшить. Занимайтесь не спеша, чтобы не возникало чувство дискомфорта. Помните, что нельзя перенапрягать мышцы! Перед началом занятий лучше проконсультироваться с врачом и убедиться в отсутствии противопоказаний. Регулярное выполнение упражнений позволит разработать и укрепить мышцы спины, уменьшить боль в области шейного, грудного и поясничного отдела позвоночника. опубликовано econet

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