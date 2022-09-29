Выглядеть на 10 лет моложе! Упражнения для четкой линии лица

Статья позволит вам узнать о простых и эффективных упражнениях, разработанных с целью восстановления упругости подбородка.

Регулярная тренировка мышц лица позволяет укрепить их и улучшить процесс кровообращения. Выполняя несколько простых действий, вы сможете надолго сохранить молодость и привлекательность.

Как получить красивую линию подбородка

1. Первое упражнение состоит из двух этапов:

максимально отодвиньте нижнюю губу, чтобы почувствовалось напряжение в мышцах. Пальцами коснитесь подбородка и вы заметите, что мышцы сжимаются. Не меняйте положения в течение шести секунд, потом можно расслабить мышцы;

постарайтесь оттянутую губу дотянуть к носу, задержитесь на шесть секунд и расслабьтесь.

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2. Отклоните затылок назад, чтобы ощущалось натяжение возле шеи и подбородка.

Задержитесь на несколько секунд, затем вернитесь в исходную позицию и расслабьте мышцы. Если у вас есть проблемы в затылочной части головы, это упражнение можно не выполнять. Вместо него сосредоточьтесь на первом задании, делайте более интенсивные движения, а язык прижмите к небу.

3. Третье упражнение также выполняется в два этапа:

коснитесь уголков рта указательными пальцами и направьте их вниз, предварительно изучив расположение мышц, отвечающих за движение уголков;

усложните задачу и опускайте уголки поочередно – сначала левый, затем правый или наоборот.

4. Улыбнитесь и тянитесь уголками рта вверх, задействовав все мышцы.

Расположите пальцы на носогубных складках, вы почувствуете, как напряглись лицевые мышцы в зоне улыбки. Такое упражнение особенно полезно выполнять тем, у кого уголки рта постоянно опущены.

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5. Пятое задание является комплексным и включает элементы двух предыдущих занятий.

Сначала необходимо опустить вниз уголки рта, задержавшись в таком положении шесть секунд, а потом поднять уголки вверх и снова задержаться на несколько секунд. После всех манипуляций вы почувствуете тепло в зоне улыбки, что свидетельствует о хорошем кровообращении.

6. Язык плотно прижмите к небу, большим пальцем коснитесь низа подбородка и откройте рот.

Это упражнение позволяет не только разработать мышцы, но и избавиться от второго подбородка.

7. Состоит из двух этапов:

положите ладони на лоб крест-накрест и максимально опустите подбородок, а руки при этом направляйте в обратную сторону. При правильном выполнении должно ощущаться напряжение в затылке и внизу подбородка. Продержитесь шесть секунд и расслабьтесь;

все действия аналогичны предыдущему этапу, но задача усложняется – необходимо оттянуть вниз уголки рта и нижнюю губу. Гимнастика помогает разработать челюстные и шейные мышцы. После этого задания рекомендуется повторить четвертое упражнение.

8. Включает два этапа:

необходимо максимально вытянуть язык, чтобы активировать работу челюстных мышц и под языком, удержать положение на шесть секунд, потом расслабиться и убрать язык;

нужно тянуться языком в разные стороны секунд, затем расслабиться.

9. Сомкните зубы и вытяните нижнюю губу, оставляя неподвижными уголки рта.

Удерживайте положение на протяжении нескольких секунд, расслабьтесь. Можно усложнить задание и к небу прижать кончик языка.

10. Выполняется в три этапа:

откройте рот в виде буквы «о» и произнесите «а», чтобы ощущалось напряжение челюстных и шейных мышц. При правильном выполнении будет четко выступать шейная мышца, а скуловая стягиваться. Расслабьтесь и сомкните губы, вы почувствуете тепло в области рта, что свидетельствует об активном кровообращении;

второй этап выполняется аналогично первому, но рот необходимо открыть еще шире, чтобы были видны зубы. Слегка надавите на складки, образовавшиеся между подбородком и носом с помощью больших и указательных пальцев;

третий этап начинайте аналогично первому, но высунув язык. Если при выполнении упражнения смотреть на свое отражение в зеркале, можно увидеть, как напрягается нижняя часть подбородка.

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11. Для выполнения этого задания нужно спеть гамму:

звук «ааа», вертикально открыв рот, затем звук «ххх», открыв рот горизонтально и последний звук – «икссс». После пения расслабьте мышцы;

напойте звук «ааа» и «еее», широко раскрыв рот по горизонтали, а затем звук «ооо» при почти сомкнутых губах. При выполнении не торопитесь, произносите каждый звук постепенно и максимально выразительно.

12. С помощью скрученного в жгут полотенца охватите низ подбородка и держите спину ровно.

Коснитесь полотенца нижней челюстью и задержитесь на шесть секунд, потом расслабьтесь и повторите все заново от четырех до шести раз. Между каждым подходом полотенцем приглаживайте нижнюю челюсть.

13. Скрученным в жгут полотенцем оберните шею и, удерживая концы, начинайте выполнять повороты головой в разные стороны, приподнимая немного полотенце то влево, то вправо.

Коснитесь полотенца нижней челюстью, задержитесь на шесть секунд, а потом расслабьтесь. С одной стороной всего необходимо выполнить от четырех до шести подходов.

14. Возьмите небольшой мяч с шершавой поверхностью и «прокатите» его по нижней челюсти.

После крепко держа мяч в руке, прижмите его к низу подбородка и опустите челюсть, чтобы ощущалось напряжение. Расслабьте лицевые мышцы.

15. При поднятии подъязычной кости или при ее фиксации опускается челюсть, значит, мышцы челюсти разрабатываются.

Упражнения, направленные на разработку мышц, особенно необходимы тем, кто сбросил лишние килограммы и чья кожа стала дряблой. Для восстановления тонуса необходимо:

прижать к небу часть языка, сглотнув при этом слюну;

зафиксировать язык между губами, чтобы виднелся его кончик, а потом втянуть обратно, не меняя положения;

погладить им внутреннюю поверхность щек и губ;

пощелкать и причмокнуть;

пропеть «ла ла ла»;

облизать губы круговыми движениями;

скрутить его в виде трубки и прижать к небу;

быстро высунуть, а затем спрятать;

высунуть, направляя его поочередно к ушам, подбородку и носу;

потянуть в сторону глотки;

пройтись ним по всему небу;

прижать к зубам на нижней челюсти;

свернуть в виде трубочки, отодвинуть назад, а затем вперед;

Чтобы подбородок оставался упругим

Для укрепления мышц подбородка и щек, а также формирования правильного контура лица необходимо выполнить простое упражнение. Предварительно следует очистить кожу от загрязнений и не обрабатывать ее кремом. Исходное положение – расслабленные лицевые мышцы и сомкнутые челюсти.

Далее следует:

кончик языка прижать к низу десны, сделать глубокий вдох, чтобы ощущалось напряжение мышц в нижней части лица и области щек;

расслабить язык и выдохнуть носом.

Выполнить десять подходов, затем умыться и обработать увлажняющим кремом подбородок и шею. Ежедневные тренировки быстро приведут к желаемому результату.опубликовано econet.ru.

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