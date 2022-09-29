Выглядеть на 10 лет моложе! Упражнения для четкой линии лица

Статья позволит вам узнать о простых и эффективных упражнениях, разработанных с целью восстановления упругости подбородка.
Регулярная тренировка мышц лица позволяет укрепить их и улучшить процесс кровообращения. Выполняя несколько простых действий, вы сможете надолго сохранить молодость и привлекательность.
1. Первое упражнение состоит из двух этапов:
максимально отодвиньте нижнюю губу, чтобы почувствовалось напряжение в мышцах. Пальцами коснитесь подбородка и вы заметите, что мышцы сжимаются. Не меняйте положения в течение шести секунд, потом можно расслабить мышцы;
постарайтесь оттянутую губу дотянуть к носу, задержитесь на шесть секунд и расслабьтесь.
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Задержитесь на несколько секунд, затем вернитесь в исходную позицию и расслабьте мышцы. Если у вас есть проблемы в затылочной части головы, это упражнение можно не выполнять. Вместо него сосредоточьтесь на первом задании, делайте более интенсивные движения, а язык прижмите к небу.
коснитесь уголков рта указательными пальцами и направьте их вниз, предварительно изучив расположение мышц, отвечающих за движение уголков;
усложните задачу и опускайте уголки поочередно – сначала левый, затем правый или наоборот.
Расположите пальцы на носогубных складках, вы почувствуете, как напряглись лицевые мышцы в зоне улыбки. Такое упражнение особенно полезно выполнять тем, у кого уголки рта постоянно опущены.
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Сначала необходимо опустить вниз уголки рта, задержавшись в таком положении шесть секунд, а потом поднять уголки вверх и снова задержаться на несколько секунд. После всех манипуляций вы почувствуете тепло в зоне улыбки, что свидетельствует о хорошем кровообращении.
Это упражнение позволяет не только разработать мышцы, но и избавиться от второго подбородка.
положите ладони на лоб крест-накрест и максимально опустите подбородок, а руки при этом направляйте в обратную сторону. При правильном выполнении должно ощущаться напряжение в затылке и внизу подбородка. Продержитесь шесть секунд и расслабьтесь;
все действия аналогичны предыдущему этапу, но задача усложняется – необходимо оттянуть вниз уголки рта и нижнюю губу. Гимнастика помогает разработать челюстные и шейные мышцы. После этого задания рекомендуется повторить четвертое упражнение.
необходимо максимально вытянуть язык, чтобы активировать работу челюстных мышц и под языком, удержать положение на шесть секунд, потом расслабиться и убрать язык;
нужно тянуться языком в разные стороны секунд, затем расслабиться.
Удерживайте положение на протяжении нескольких секунд, расслабьтесь. Можно усложнить задание и к небу прижать кончик языка.
откройте рот в виде буквы «о» и произнесите «а», чтобы ощущалось напряжение челюстных и шейных мышц. При правильном выполнении будет четко выступать шейная мышца, а скуловая стягиваться. Расслабьтесь и сомкните губы, вы почувствуете тепло в области рта, что свидетельствует об активном кровообращении;
второй этап выполняется аналогично первому, но рот необходимо открыть еще шире, чтобы были видны зубы. Слегка надавите на складки, образовавшиеся между подбородком и носом с помощью больших и указательных пальцев;
третий этап начинайте аналогично первому, но высунув язык. Если при выполнении упражнения смотреть на свое отражение в зеркале, можно увидеть, как напрягается нижняя часть подбородка.
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звук «ааа», вертикально открыв рот, затем звук «ххх», открыв рот горизонтально и последний звук – «икссс». После пения расслабьте мышцы;
напойте звук «ааа» и «еее», широко раскрыв рот по горизонтали, а затем звук «ооо» при почти сомкнутых губах. При выполнении не торопитесь, произносите каждый звук постепенно и максимально выразительно.
Коснитесь полотенца нижней челюстью и задержитесь на шесть секунд, потом расслабьтесь и повторите все заново от четырех до шести раз. Между каждым подходом полотенцем приглаживайте нижнюю челюсть.
Коснитесь полотенца нижней челюстью, задержитесь на шесть секунд, а потом расслабьтесь. С одной стороной всего необходимо выполнить от четырех до шести подходов.
После крепко держа мяч в руке, прижмите его к низу подбородка и опустите челюсть, чтобы ощущалось напряжение. Расслабьте лицевые мышцы.
Упражнения, направленные на разработку мышц, особенно необходимы тем, кто сбросил лишние килограммы и чья кожа стала дряблой. Для восстановления тонуса необходимо:
Для укрепления мышц подбородка и щек, а также формирования правильного контура лица необходимо выполнить простое упражнение. Предварительно следует очистить кожу от загрязнений и не обрабатывать ее кремом. Исходное положение – расслабленные лицевые мышцы и сомкнутые челюсти.
Далее следует:
кончик языка прижать к низу десны, сделать глубокий вдох, чтобы ощущалось напряжение мышц в нижней части лица и области щек;
расслабить язык и выдохнуть носом.
Выполнить десять подходов, затем умыться и обработать увлажняющим кремом подбородок и шею. Ежедневные тренировки быстро приведут к желаемому результату.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/
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