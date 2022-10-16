Японская тренировка «Окабе» для похудения бедер и стройных ног за 5 минут в день

Тренер из Японии, по имени - Томо Окабе говорит, что жир - это хорошо и главное, сделать его упругим и округлым, поддерживая необходимое количество для функционирования организма. Для этого нужно грамотно распределить отложения и запустить процесс "обмена веществ", расслабляя мышцы. Так Окабе разработал тренировку, чтобы тело худело, распределяя отложения пропорционально в высоте между талией и ягодицами.

Упражнения «Окабе» идеальны для тех, кто помногу сидит, мало двигается, часто срывается со здорового питания и склонен к набору веса в бедрах, ягодицах и талии (как победить "слоистое" тело и раздавшиеся бедра).

Японская тренировка «Окабе»

Упражнение "хогусу"

Поясничные мышцы

Средняя ягодичная мышца ("Чуденкин" - с яп.)

Расслабление задней части бедер "Накасуджи"

Упражнение "хогусу"

Используйте теннисный мяч, чтобы ослабить мышцы спины. Если у вас нет теннисного мяча, скрутите полотенце дважды в жгут.

Ослабляйте мышцу "подвздошной кости", она находится возле основания ноги со стороны пупка. Гладьте с помощью теннисного мяча.

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Подвздошная мышца в задней части тела, которая соединяет основание позвоночника, ног и основание таза и ног также нуждается в тренировке.

Положите локти на пол, теннисный мяч расположите вокруг основания ноги. Согните колени. Аккуратно перемещайте мячик вперед-назад, влево-вправо, очень медленно, чтобы простимулировать мышцы. Сделайте то же самое на другой стороне ноги.

Поясничные мышцы

Тренируем "поясничную четырехугольную мышцу" в задней части талии.

Если мышцы ягодиц вялые, то и таз наклоняется вперед, становясь рыхлым и опущенным. Также слабая мышцы может провоцировать проблемы со спиной.

Если вы двигаете ногой вверх и вниз, вам будет легче стимулировать эту мышцу.

Поясничные мышцы расположены с обеих сторон поясничного отдела позвоночника и соединяют ребра с тазом.

Положите мячик на поясницу, медленно надавливайте на него и держите бедра расслаблено. Согните руки в локтях, положите их на пол. Поднимите ногу до прямого угла. Перемещайте мяч постепенно в разные стороны, чтобы стимулировать мышцы. Потом проделайте для другой ноги.

Средняя ягодичная мышца ("Чуденкин" - с яп.)

Мышца находится рядом с большой мышцей лодыжки, она является средней мышцей лодыжки. От малой активности и с возрастом ей свойственно затвердевать.

Сядьте с поднятыми коленями и положите мячик между полом и внешней стороной ягодиц.

Тренируем мышцы, расположенные по обе стороны ягодиц (вне таза).

Сидя на полу с поднятыми коленями, положите теннисный мяч под ягодицы, а руки за тело. Согните колено с противоположной стороны от ослабления и положите лодыжку на колено. Перемещайте мяч постепенно в разные направления, стимулируя мышцы. Затем на другую ногу.

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Расслабление задней части бедер "Накасуджи"

Мышцы, которые покрывают всю заднюю часть бедер, являются подколенными сухожилиями. Скольжение мячиком расслабит и их.

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Сидя на полу, положите теннисный мяч под бедро, руки назад. Вытяните одну ногу и согните колено другой. Двигайте мяч понемногу от основания ноги к задней части колена, так мышцы наиболее эффективно простимулируются. Не забудьте сменить ногу.

Если занятия становятся болезненным, за исключением ягодиц, то тренировку стоит отложить.опубликовано econet.ru.

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