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Золотая десятка: упражнения для здоровой спины

Автор: Econet 27 октября 2023 5852
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Малоподвижный образ жизни и постоянные стрессы являются причиной хронических проблем с позвоночником и болей в спине. Комплекс несложных статических упражнений поможет существенно оздоровить организм, уменьшить боли и помочь избавиться от стресса.

Золотая десятка: упражнения для здоровой спины

Гимнастика для спины

1. Стойка кошки

И.П. – на четвереньках, равномерно опираясь на ладони и колени. На вдох - прогибайтесь в пояснице, как кошка. Выдыхая, втяните живот и  выгните спину, будто показываете горб. Оставайтесь в стойке на 1 минуту.

Золотая десятка: упражнения для здоровой спины

2. Стойка собаки

И.П. – на четвереньках. Поднимайте таз максимально вверх, чтобы получился большой треугольник. Опускайте голову вниз, опираясь на ладони и стопы. Оставайтесь в стойке на 1 минуту.

Золотая десятка: упражнения для здоровой спины

3. Стойка вытянутого треугольника

И. П. – стоя, стопы шире плеч. Наклонитесь вправо, приставляя соответствующую руку к ноге, а другую руку вытяните вверх. Вернитесь в И. П. и повторите в другую сторону. Оставайтесь в стойке на 1 минуту.

Золотая десятка: упражнения для здоровой спины

4. Стойка сфинкса

И. П. – лежа на животе, ладони под плечами. Приподнимайте корпус, опираясь на ладони. Задержитесь на 5 минут.

Золотая десятка: упражнения для здоровой спины

5. Стойка кобры

И. П. – лежа на животе, ладони под плечами. Приподнимайте корпус, опираясь на ладони, но локти плотно прижмите к туловищу. Задержитесь на 5 минут.

Золотая десятка: упражнения для здоровой спины

6. Стойка саранчи

И. П. – лежа на животе, ноги прямые вместе. Сведите прямые руки за спиной и соедините ладони в замок. Поднимайте голову и корпус до комфортной высоты. Можете немного приподнимать в это время ноги.

Золотая десятка: упражнения для здоровой спины

7. Мостик

И. П. – лежа на спине, руки вдоль тела, колени согнуты. Поднимайте копчик максимально вверх, пока бедра не будут параллельны полу. Оставайтесь в стойке на 1 минуту.

Золотая десятка: упражнения для здоровой спины

8. Стойка рыб

 И. П. – сидя на полу. Подогните одну ногу под себя, а другую разместите на бедре. Противоположной рукой коснитесь колена ноги, стоящей на другой ноге. А голову поверните в другую сторону. Оставайтесь в стойке на 1 минуту.

Золотая десятка: упражнения для здоровой спины

9. Повороты коленями

И. П. – лежа на спине, руки в стороны, колени согнуты. Опускайте колени вправо и влево на пол. Можете использовать небольшую подушку для удобства. Оставайтесь в позе на 30 секунд.

Золотая десятка: упражнения для здоровой спины

10. Поза ребенка

И.П. – на четвереньках. Садитесь на пятки, колени вместе. Вытягивайте руки и опускайте голову, чтобы лоб был на полу. Задержитесь на 5 минут.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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