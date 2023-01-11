Золотое упражнение, которое омолодит весь организм

Существуют малоизвестные способы укрепления здоровья, омоложения организма и повышения выносливости. Те, кто применяют на практике эти техники ежедневно, уверяют, что добились положительных результатов через три недели после начала занятий.

Китайцы убеждены, что быть счастливым означает быть здоровым и жить без суеты. Если вы хотите омолодить свой организм без изнуряющих тренировок, волшебных таблеток и добывания философского камня, то достаточно выполнять регулярно несколько простых упражнений Цигун, что в переводе означает «Поддержка Луны». Разработал комплекс этих упражнений мастер Вон Кью-Кит. Этот комплекс для тех, кто молод, но чувствует себя на 70 лет и тех, кому за 70, но желает быть моложе. И это вовсе не преувеличение!

Древнейшая техника Цигун: эффективное упражнение для здоровья и молодости

Удивительно, но регулярные выполнение данной техники позволяет добиться лучших результатов, чем можно получить после косметологических процедур, которые, между прочим, могут привести к ряду осложнений.

Даже если у человека не произойдет особых изменений во внешности, то внутренне он точно будет чувствовать себя молодым и энергичным. Комплекс включает два упражнения, их лучше выполнять по отдельности и здесь мы расскажем об одном из них.

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Техника Цигун

Итак, для начала следует встать, выровнять спину, соединить стопы и немного согнуть ноги. Руки при этом должны быть опущенными и расслабленными, а взгляд устремлен вперед. Затем:

максимально расслабьтесь и выполните пару коротких вдохов и выдохов, не думайте ни о чем;

выдыхая, наклоняйте корпус вперед, чтобы руки опустились ниже под собственным весом, а пальцы оказались немного ниже колен. Ноги должны оставаться в том же положении, голову плавно опускайте вниз, касаясь подбородком к груди;

задержите дыхание на пару секунд;

вдыхая носом, не спеша выровняйте корпус, одновременно поднимая руки над головой. Разверните ладони к верху и представьте, будто держите огромный шар (Луну). Следите за пальцами рук, они должны быть направлены вовнутрь;

немного прогните спину назад;

задержите дыхание на две секунды;

медленно опустите руки и выдохните через рот.

Все это является одним циклом. Качественной считается тренировка, когда выполнено от десяти до двадцати таких циклов. В первый месяц будет достаточно десяти. Увеличивайте нагрузку постепенно, но обязательно тренируйтесь каждый день, лучше два раза в день.

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После завершения цикла вернитесь в исходную позицию, расслабьте все группы мышц и постойте спокойно минут пять. Вы можете чувствовать, как поток тепла окутывает ваше тело, это и есть энергия Ци, омолаживающая вас. Представьте, что все негативные эмоции уходят в землю через ваши руки и ноги. Важно именно представлять движение энергетического потока, а не выполнять упражнение машинально, иначе вы не добьетесь никакого результата.

Как понять, что упражнение выполнено правильно?

Практики утверждают, что движение энергии Ци едва уловимо, поэтому вряд ли удастся отчетливо ощутить движение тепла по телу, достаточно будет намека на это движение. Существует ряд признаков, по которым вам станет понятно, что вы сделали все правильно:

1. Ощущение тепла, покалывания или вибраций в ладонях. Если вы испытываете непривычные ощущения особенно по центру ладоней, это означает, что энергия активно проходит через ваши руки.

2. «Мурашки» по телу. Наверняка это ощущение многим знакомо и оно явно указывает на движение энергетического потока. В данном случае легко понять, где именно появляются «мурашки» или где их практически не ощущается. В последнем случае это означает, что зажимы мешают течению энергии и стоит с ними поработать.

После гимнастики тщательно потрите ладони друг о друга, потом помассируйте ладонями лицо снизу вверх (от подбородка ко лбу), затем помассируйте участок от макушки к шейному отделу позвоночника. Это поможет вам устранить зажимы в теле и почувствовать свободу.

Если на определенных участках тела ощущается боль, то массажировать их не стоит, достаточно приложить ладони к проблемному месту на несколько минут. Так вы сможете самоисцелиться. Практикуйте и будьте здоровы! опубликовано econet

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