Так как тело человека ‌до‌ ‌80%‌ ‌состоит‌ ‌из‌ ‌воды, то наша ‌красота‌‌ ‌и здоровье во‌ ‌многом‌ ‌зависят‌ ‌‌от‌ того, что, сколько‌ и как мы пьем. Как‌ ‌правильно‌ ‌пополнять себя жидкостью,‌ ‌чтобы‌ ‌лучше‌ оздоравливаться и сохранять молодость?‌

Если мы пьем недостаточно воды, в организме происходят процессы самоотравления, так как именно вода является универсальным растворителем и выводит токсины. А от них никуда не деться - ведь они образуются не только в нашем собственном теле результате его жизнедеятельности, но и поступают извне из-за плохой экологии, с загрязненным воздухом и недостаточно качественной пищей, через бытовую химию, лекарства.

Обезвоживание и интоксикация‌‌ ‌вызывают различные воспалительные процессы, вы можете наблюдать шелушение кожи и высыпания, кожа блеклая, вялая, уставшее лицо с “мешками панды” под глазами. Вы чувствуете упадок сил, головную боль, апатию, когда мир не радует и ничего не хочется, только лежать. Еще один признак того, что в ваш организм остро нуждается в чистой воде, это отеки или темная, мутная моча, возможно с неприятным запахом.

Но стоит только начать грамотно употреблять воду и все изменится! Произойдет естественная детоксикация, организм очиститься от ядов и вы почувствуете себя намного лучше! В тело вернется энергия, кожа засияет словно после волшебного молодильного крема, появится настроение и желание жить.

Обычным “распаиванием” своего организма вы сможете сделать профилактику и ввести в ремиссию многие заболевания, от которых уже страдаете. К тому же сможете снизить вес, нормализовать сахар в крови, оздоровить суставы и ЖКТ.

Сколько воды в сутки требуется нашему телу?

Ученые рекомендуют выпивать не менее 30 миллилитров чистой воды на килограмм веса человека. Если вы не привыкли пить жидкость (а это подавляющее большинство людей, почти все живут в состоянии хронического обезвоживания), не чувствуете сигналы жажды, то попробуйте ввести в рацион для начала хотя бы 1,5 литра.

Соблюдайте важные правила:

- Это должна быть именно вода (пусть подкисленная лимоном или ароматизированная мятой и так далее), но не напитки, не кофе и чай, не отвары

- Жидкость должна быть исключительно чистой и обязательно теплой (так она задерживается в желудке, а холодная сразу “выбрасывается” в кишечник)

- Чтобы вода усваивалась, пейте равномерно (не стакан залпом), лучше каждый раз делая всего несколько глотков, 90% воды выпивайте до семи вечера, а лучше - до 18-00

Как выработать полезную привычку пить воду?

Если вы серьезно настроены пополнить свой организм жидкостью, убрать обезвоживание и провести детоксикацию, то вот вам простая работающая инструкция:

1. Приготовьте 1,5 литра чистой воды, если вы очень не любите пить такую жидкость, то сделайте ее вкуснее - бросьте дольку лимона, размятую веточку мяты или базилика, яблочные дольки или раздавленные ягоды, имбирь и огурец (1-2 ст л на литр воды) - все это природные изотоники

2. Пейте из емкости, которая вам будет очень симпатична - это может быть любимая кружка или даже хрустальный бокал - важно, чтобы у вас это вызывало положительные эмоции, а не чувство, что вы насилуете свой организм, заставляя себя пить

3. Держите воду и бокал/кружку/стакан в таком месте, чтобы они были на виду, и вы смогли бы налить и выпить в любой момент (а если вы работаете на одном месте, пусть всегда наполненная емкость будет на расстоянии вытянутой руки)

4. Поставьте будильник-напоминалку каждые 15 минут - как слышите звонок, выпивайте несколько глотков (если вы будете выпивать редко и сразу стакан, вода не будет усваиваться должным образом, а ее излишки просто сразу станут выводиться почками)

5. Сведите к минимуму другие жидкости, такие, как чай и кофе, фруктовые соки, и в обязательном порядке исключите все газированные напитки и с добавлением сахара

6. Лучше всего покупать воду в стекле, так как вы не знаете, как у продавца она хранилась в пластике, ведь если упаковки стояли на солнце, то в воду мог выделиться бисфенол А или другие токсины.

Как правильно выбрать воду?

Наша привычная “минералка” это всего лишь вода с определенным содержанием солей, и никаких чудес. Чаще всего это соединения натрия, калия, кальция, магния и остатков соляной, угольной, серной кислоты. Не для лечения каких-то заболеваний, а для ежедневного питья нужно выбирать слабоминерализованные воды с минерализацией 1-2 грамм на литр.

Уровень рН должен составлять 7-8, что сопоставимо с рН нашего организма (например, 7,4 крови). Если вы пьете набранную в источнике или очищенную вашими домашними фильтрами воду дому, то можете проверить ее кислотность, купить набор лакмусовых полосок. В крайнем случае, добавляйте в нее всегда сок лимона или натуральный яблочный уксус, хватит 1 столовой ложки на 1 литр.

Про минерализацию и кислотность знают почти все, но немногие слышали о окислительно-восстановительном потенциале (ОПВ). Это показатель говорить о степени активности электронов в реакциях, связанных с присоединением или отдачей электронов.

Если ОПВ положительный, вода забирает электроны у клеток, идет окислительная реакция. Если ОПВ положительный - вода прекрасно усваивается в полной мере, без усилия и стресса. ОВП организма -100 до -200 мВ, а ОВП обычной воды от +80 мВ до +300 мВ. Отрицательная - редкость, в природе встречается в единичных местах (например на Байкале -80 мВ).

Горячая вода - настоящее лекарство!

Когда-то все смеялись над китайскими туристами, что они всегда ходят с термосами и отпивают чистую горячую воду. А во время коронавирусной пандемии ученые обнаружили, что это прекрасная профилактика любого вируса и бактерии, которые попадают в носоглотку и смываются в пищевод, погибая и не успевая внедряться в организм.

Древняя китайская медицина знает толк в простых и эффективных способах поддерживать здоровье! Ведь горячая вода полезна не только как профилактика ОРВИ, а прекрасный прием для устранения проблем с пищеварением (в том числе работая как желчегонное). И пока другие туристы мучаются от ротовируса, несварения, адаптации к другой еде, китайцы пьют свою воду из термосов и наслаждаются путешествием!

Зачем добавлять лимон и натуральный яблочный уксус?

Как мы уже говорили, чтобы создать правильную кислотность воды, но это еще не все бонусы, которые мы получаем. Под действием воды с этими добавками активней вырабатывается желудочный сок и желчь, улучшая переваривание пищи. Как результат - уходят запоры, в кишечнике чувствуется легкость, а еще это профилактика камней в почках.

К тому же такая вода повышает чувствительность к инсулину (что важно при диабете или преддиабете), помогает устранить отечность, помогает при гипертонии, прекрасно действует на кожу лица, освежая “изнутри”.

Но будьте осторожны и посоветуйтесь с врачом, ведь есть противопоказания! Например, эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, пищеводный рефлюкс и ГЭРБ. И не забудьте прополоскать рот, чтобы кислота не разрушала эмаль ваших зубов.