Между паспортным и биологическим возрастом — две большие разницы. Научно доказанный факт: наши клетки могут стареть гораздо медленнее общепринятых норм. Если им в этом помочь.

Главное запомнить: возраст, на самом деле, является нашим ресурсом. И если грамотно им управлять. а не пускать на самотек, то скорость старения тела и организма можно замедлить в разы! И да, в 80 лет реально выглядеть на 50!

Меня зовут Галина Хусаинова. Более 25 лет я, как дипломированный фармацевт и провизор высшей категории, даю консультации по медикаментам и средствам поддержания организма в тонусе. Также я занимаюсь профилактикой различных заболеваний, которые ускоряют старение.

Тут важен системный подход. Просто попить витаминки — не поможет, если качество вашей пищи на низком уровне.

Все свои методики я проверила на себе. Мне 45 лет - кожа более упругая и плотная, чем в 35. Кроме того, с годами увеличиваются мои производительность и работоспособность. Это дало мне возможность в разы повысить качество и уровень жизни.

Первый (и главный!) шаг к замедлению скорости старения

Потребление БАД и витаминов, медикаментов, регулярное проведение косметологических процедур и дорогие кремы не помогут замедлить скорость старения, если вы плохо или неправильно питаетесь.

Сколько уже сказано и написано про продукты, которые разрушают тело и всю пищеварительную систему. Наверняка, вы прекрасно их знаете, но продолжаете употреблять.

А теперь посмотрите на эти продукты с точки зрения ускорения процесса старения. Наверняка вы видели женщин, которые после 40 выглядят на все 60: лишний вес, дряблая кожа, серый цвет лица. Причем это относительно здоровые люди. У них нет каких-то серьезных проблем с организмом.

Когда ко мне на консультацию попадает такая женщина, я сразу анализирую ее рацион. И в 100 случаях из 100 оказывается, что в ежедневном питании присутствует один или сразу несколько продуктов старости.

Я составила чек-лист продуктов. ускоряющих процесс старения. Изучите его и сегодня же уберите эти продукты из своего холодильника/полок на кухне.

Чек-лист продуктов старости

Любые алкогольсодержащие напитки. Они вызывают сильнейшее обезвоживание (даже те, в которых очень маленький процент алкоголя). Жидкость из клеток выходит в межклеточное пространство и скапливается в нем. Алкоголь обладает мочегонным действием, вымывается витамин А — кожа теряет коллаген и эластин. Как это наблюдается внешне: расширенные капилляры, отечность, шелушение, пигменты, синюшность, мелкие морщины, снижается эластичности кожи, лицо "провисает". Сахар. Связывается с белками и нарушает их функции. Избыток сахара «сшивает» между собой белковые волокна коллагена - кожа теряет упругость кожи, морщин становится больше. При этом сахар, который есть в овощах, фруктах, крупах, молоке, орехах считается безопасным. Его организму хватает для адекватного функционирования. Заменители сахара / аналоги: сахарин, аспартам, сукразит. Например, сахарин нельзя нагревать. Он делает пищу горькой, способен спровоцировать диарею. Аспартам при взаимодействии с кипятком или горячей водой выделяет метанол. А в сукразите есть токсичная фумаровая кислота. Как это проявляется внешне: цвет лица становится тусклым, волосы и ногти — ломкими, сухими. Растворимый кофе. Это настоящий провокатор старения! В отличие от натурального, который богат антиоксидантами. В растворимый кофе часто добавляют токсичные примеси. Они угнетают нервную систему, повышают чувствительность суставов, вызывают болевые ощущения. Энергетики. Сначала дарят бодрость на пару-тройку часов, но затем вызывают бессонницу, подавленность, мигрень, потерю ориентации. Как это проявляется внешне — вы наблюдаете усиленную отечность, углубление носогубной складки, чувствительность кожи и раздражительность. Картофель (особенно, жареный). Он распадается на сахар внутри нашего организма. Если картошку жарить на масле при высокой температуре, то выделяются свободные радикалы. Это повреждает кожу на клеточном уровне. Острые специи. Избыток вызывает покраснение и отечность. В долгосрочной перспективе возможно появление розацеа. Сосиски, колбасы, обработанные мясные продукты. В них слишком много соли и консервантов, что приводит к обезвоживание клеток кожи. Сосиски, бекон, мясные деликатесы содержат консерванты, усилители вкуса, химические вещества-канцерогены. Консервированные продукты. Опасны тем, что находятся в жестяных банках. Из-за этого образуется синтетический эстроген бисфенол А. Он негативно влияет на гормональную систему. Любая газировка. В составе — сахар, красители, кислоты, ароматизаторы и газы. Из-за них талия расплывается, появляются прыщи, возникает целлюлит и проблемы в желудочно-кишечном тракте. Выпечка. Можно употреблять раз год или хотя бы раз в месяц. В составе — дрожжи и сахар, мука высшего сорта, клейковина и крахмала. Все это ведет к повышению уровня глюкозы в крови— провоцирует развитие диабета и ожирения.

Марлин, тунец большеглазый, королевская скумбрия. В них содержится ртуть и ряд тяжелых металлов. Их употребление приводит к хронической усталости, затуманенности мозга и развитию воспалительных процессов.

Курица и куриное яйцо. При разведении куриц в их корм добавляют антибиотики и антисептики, чтобы защитить птицу от болезней, которым она сильно подвержена. Все эти вещества накапливаются в мясе и яйцах.

Если вы решили действовать, и встаете на путь омоложения, а значит замедления клеточного старения, то действуйте системно! Начните с питания, и вы увидите, как по-другому начнет работать ваш организм. Кожа станет мягкой, исчезнут высыпания и раздражения.

А какие продукты из перечисленных выше есть в вашем рационе сегодня?