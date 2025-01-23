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1 упражнение, которое исправит искажение таза и укрепит плечи

Автор: Econet 23 января 2025 6476
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Введя это упражнение в регулярную привычку, очень скоро вы почувствуете положительные изменения в теле.

1 упражнение, которое исправит искажение таза и укрепит плечи

Чтобы тело обрело красивую форму, необходимо работать над мышцами. Особое внимание следует уделить тазобедренному суставу, поскольку именно от его состояния зависит правильная работа внутренних органов. Если положение таза относительно центра тела неровное, это может провоцировать боль в области поясницы, зажатость плеч, нарушение процесса кровообращения, появление отеков и прочие проблемы в организме. Специалист из Японии Kaori предлагает уникальную методику, позволяющую выровнять положение таза и избавиться от многих проблем со здоровьем.

Как восстановить положение тазобедренного сустава

1.  Из положения лежа на спине с прямыми и немного раздвинутыми ногами необходимо опереться пятками о поверхность пола, а руки положить вдоль тела.

1 упражнение, которое исправит искажение таза и укрепит плечи

2. Затем следует медленно оторвать талию от поверхности пола и задержаться в таком положении на 5 секунд, не сдвигая при этом пятки.

1 упражнение, которое исправит искажение таза и укрепит плечи

3. Вернуться в первоначальное положение, сомкнуть ноги, поднять колени и охватить их руками, удерживая на протяжении 5 секунд. В процессе выполнения нужно следить за плечами, они должны быть прижаты к полу.

1 упражнение, которое исправит искажение таза и укрепит плечи

4. Далее необходимо подтянуть к коленям голову и удерживать ее на протяжении 5 секунд.

1 упражнение, которое исправит искажение таза и укрепит плечи

5. После этого нужно вернуться в первоначальное положение и повторить заново все действия от 2 до 5 раз. Изначально могут возникнуть сложности, особенно в процессе подъема бедра и головы, но регулярные занятия помогут укрепить и растянуть мышцы.

Регулярно выполняя это простое упражнение, в скором времени вы почувствуете положительные изменения в организме, а ваше тело обретет красивую форму.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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