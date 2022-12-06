8 ежедневных правил профилактики инсульта

Для того, чтобы максимально снизить риск инсульта, очень важно заботиться о своем питании и регулярно выполнять физические упражнения, чтобы стимулировать кровообращение...

Инсульт — одна из наиболее распространенных причин смерти людей во всем мире. Это также одно из тех заболеваний, от которых чаще страдают женщины, следовательно, мы не должны упускать это из виду.

Существует два типа инсульта:

ишемический инсульт,

кровоизлияние в мозг.

Последняя форма более тяжелая и часто сопровождается смертью больного.

Мы не можем предотвратить это заболевание на 100%. Оно может поражать людей любого возраста, но когда мы стареем, опасность столкнуться с ним возрастает.

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Все, что мы можем, — это придерживаться нескольких простых стратегий, которые позволят нам улучшить качество нашей жизни, и попытаться защитить себя от риска перенести инсульт.

В сегодняшней статье мы расскажем тебе, как защитить себя от инсульта, улучшить самочувствие и вернуть себе здоровье.

1. Когда ты в последний раз измеряла давление?

Твой возраст совершенно не важен. Часто накопившийся стресс или напряжение могут привести к тяжелым последствиям.

Гипертония вызывает переутомление нашего сердца и артерий, что может привести к тяжелым последствиям, включая инсульт.

Если ты не хочешь регулярно посещать врача, ты можешь купить тонометр и вести ежедневный учет. Это стоит того.

2. Следи за уровнем сахара в крови

Как ты уже знаешь, врача нужно посещать регулярно. Чем старше мы становимся, тем более важным становится это правило.

Диабет, например, — это лишь одна из возможных причин возникновения инсульта. Из-за того, что организм вырабатывает меньше инсулина, страдают и кровеносные сосуды, и весь наш организм.

Не забывай регулярно посещать своего лечащего врача и проводить диагностику.

3. Ешь продукты, которые помогут тебе снизить уровень холестерина

Начиная с 40 лет, мы задумываемся о холестерине. Это тот самый момент, когда нужно принять меры, начать есть здоровую пищу, делать физические упражнения.

Холестерин, как ты уже знаешь, создает атеросклеротические бляшки, которые препятствуют нормальной циркуляции крови. Это может привести к обструкции (закупорке) артерий, которые ведут к мозгу.

Обрати внимание на продукты, которые позволяют снизить уровень холестерина в крови:

Гранат

Лук

Оливковое масло

Артишоки

Белый чай

Семена льна

Орехи

4. Уделяй полчаса — ходьбе, а 20 минут — аэробным упражнениям

Выполняй умеренные физические упражнения, учитывая свои возможности. Если ты страдаешь от проблем с коленными суставами, ходи 15 минут в день по плоской поверхности и немного плавай в бассейне, но не до изнеможения.

Тем не менее, активный образ жизни — совершенно необходим для профилактики инсульта. Наше тело насыщается кислородом, артерии становятся более эластичными, сердце укрепляется, кровообращение восстанавливается и мозг получает необходимое ему питание.

Ты уже отправилась на прогулку?

5. Пей теплую воду с лимоном, чтобы очистить организм и похудеть

Как ты уже знаешь, поддерживать свой вес в норме очень важно для лечения различных заболеваний. Чтобы не допустить приступа инсульта, очень важно принимать теплую воду с лимоном, которая:

Улучшает кровообращение

Очищает организм от токсинов

Улучшает здоровье сердца и печени

Регулирует уровень холестерина в крови

Укрепляет иммунитет

Лучше всего пить теплую воду с соком лимона каждый день натощак. Вот увидишь — ты будешь чувствовать себя значительно лучше!

6. Найди хобби и бросай курить

Очень важно запомнить, что табак экспоненциально повышает риск развития инсульта. Это очень опасно. До сих пор миллионы людей во всем мире продолжают курить и не собираются или не могут бросить.

Проконсультируйся с врачом, поставь перед собой цель и выработай стратегию, которая кажется тебе полезной. Например, избавиться от зависимости или вредной привычки можно с помощью новых интересов и увлечений:

Запишись в класс танцев или рисования

Найди дело, которое захватит тебя полностью

Заключи с собой сделку: если ты сможешь не курить два месяца, отправляйся в путешествие

7. Запомни тревожные признаки, которые указывают на инсульт

Соблюдение здорового образа жизни очень важно для борьбы с этим заболеванием. Тем не менее, даже те, кто ведет здоровый образ жизни, сохраняют небольшой риск перенести инсульт.

Даже если ты еще молода, очень важно знать симптомы инсульта, потому что так ты сможешь спасти жизнь другому человеку.

Обрати внимание:

Онемение половины тела, ты не можешь почувствовать свою руку

Человек не может нормально говорить, только косноязычно

Половина лица онемела

Человек внезапно испытывает приступ сильной сонливости

Сильная головная боль, которая сопровождается рвотой

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8. Следи за своими мыслями и эмоциями

Не забывай быть счастливой каждый день своей жизни. Позитивные эмоции — это основа нашего здоровья, и мы не можем ими пренебрегать.

Уделяй себе больше внимания, сконцентрируйся на себе, найди увлечение, следуй за своими интересами. Все это позволит тебе приобрести новые знания, укрепить здоровье мозга и помочь ему создавать новые нейронные связи.

Чем больше площадь нейронной ткани, тем лучше наш мозг защищен от инсульта.

Не забывай улыбаться каждый день и постоянно продолжай учиться!опубликовано econet.ru

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