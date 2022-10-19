Как помочь надпочечникам без медикаментов

В целом, важно помнить, стресс нагружает надпочечники. Мы можем определить как "стресс" все, что угрожает нашему выживанию, радости, благосостоянию, безопасности, стабильности. Это все, что вынуждает наш организм адаптироваться (например, изменение обстоятельств, температуры, химического баланса, как при резком изменении лекарств и даже диеты). Инфекция, недостаток сна или даже нехватка любви являются факторами стресса.

В целом, важно помнить, стресс нагружает надпочечники. Мы можем определить как "стресс" все, что угрожает нашему выживанию, радости, благосостоянию, безопасности, стабильности. Это все, что вынуждает наш организм адаптироваться (например, изменение обстоятельств, температуры, химического баланса, как при резком изменении лекарств и даже диеты). Инфекция, недостаток сна или даже нехватка любви являются факторами стресса.

Противоположные стрессу факторы, как радость, сон и отдых, комфорт, мир, безопасность, хорошее питание, являются примером того, что поддерживает надпочечники.

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Избегайте факторы стресса и старайтесь находить то, что помогает вам. Ешьте больше протеинов и жиров (не растительных). Ограничивайте углеводы, особенно сахар. Избегайте стимуляторы и физиологически стрессовые вещества – кофеин, алкоголь, сигареты и пр.

Если у вас есть аллергии, избегайте аллергенов – наиболее частыми аллергенами являются пшеница и молоко. Хотя это может звучать странно, но многие на самом деле испытывают пристрастие к продуктам, на которые у них аллергия или непереносимость. Черная плесень в доме - частый фактор стресса, который трудно избежать.

Избегайте стресс, насколько возможно. Даже такой «положительный стресс», как праздники, иногда может оказаться излишним для надпочечников. Старайтесь побольше отдыхать – побольше сна, и как можно более регулярного. Слишком большое напряжение, в работе или спорте, и недостаток сна являются большим стрессом для надпочечников.

Обеспечение соответствующей поддержки в виде витаминов совершенно необходимо для восстановления функционирования надпочечников. В минимальный набор входят:

Здоровая диета , по возможности из органических продуктов, содержащая достаточное количество протеинов и здоровых жиров, достаточное количество жирорастворимых витаминов, и исключение возможных аллергенов (например, пшеница, молочные продукты, или другое, на что у вас аллергия).

Незаменимые жирные кислоты Омега 3 и 6 : названы незаменимыми потому, что наш организм нуждается в них для поддержания здоровья, но не может выработать их сам.

Здоровые жиры. Животные жиры лучший источник здоровых жиров. Но они должны быть органическими. Молоко или мясо, по возможности, должно быть от коров или овец, выращенных на пастбищах. Яйца от кур, выращенных на больших дворах, а не в клетках (free range). Полностью исключите гидрогенизированные жиры.

Неочищенная морская соль : Она помогает надпочечникам поднимать кровяное давление и удерживать воду в организме, а также содержит много важных микроминералов. Столовая поваренная соль не содержит тех минералов.

Витамины группы В : полный комплекс витаминов В (как В-50 или В-100) с большой дозой витамина В5 дополнительно (300-500мг). Витамин В5 (Пантотеновая кислота) необходим для функционирования надпочечников. Является прекурсором ацетил Коэнзима А (часть цикла Кребса выработки клеточной энергии) и ацетилхолина (нейротрансмиттер). Дефицит В5 приводит к ослаблению функции надпочечников, выражающейся общей слабостью, головными болями, нарушениями сна, тошнотой, и кишечным дискомфортом.

Витамин С (1-3 г в день) и антиоксиданты : Буферизованная форма витамина С переносится лучше всего, растворенная в напитке, который пить в течение дня. В любом случае, лучше принимать витамин С, разделенный на несколько доз в течение дня. Важно также обеспечить биофлавоноиды вместе с витамином С, для улучшения антиоксидантного эффекта.

Лакрица (солодка) : блокирует разрушение кортизола в печени, таким образом уровень кортизола повышается, в результате снижается выработка АКТГ гипофизом, и надпочечники получают необходимый отдых. Можно принимать в различных формах, включая отвар из солодки. По мере восстановления функции надпочечников, прием солодки можно постепенно снизить. Ни в коем случае не применяйте солодку, если у вас есть склонность к повышенному давлению и/или к нехватке калия!

Экстракт коры надпочечников (Adrenal Cortex Extract): очень важен в начале восстановления функций надпочечников, поскольку обеспечивает непосредственный строительный материал для их поддержки.

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Магний. Магний очень важен для выработки клеточной энергии (АТФ - аденозинтрифосфорная кислота). Также, он очень полезен для расслабления напряженных мышц при состояниях, подобных фибромиалгии. Из известных форм оксид магния усваивается хуже всего, цитрат или хелат магния более предпочтительная форма.

ГАМК (Гамма-аминомасляная кислота) стимулирует ГАМК рецепторы – то, что делает валиум. Обычный эффект – снижение тревожности. Обычная доза 500мг два-три раза в день, но иногда бывает достаточно одной капсулы утром и одной перед сном.

Аминокислоты: У людей со слабыми надпочечниками часто нарушено пищеварение, в первую очередь страдает расщепление протеинов в аминокислоты и их усвоение. Надпочечники нуждаются в аминокислотах. Как и витамин С, аминокислоты / комплекс аминокислот тоже лучше принимать в напитке в течение дня.

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Пищеварительные ферменты. Слабость надпочечников часто приводит к ослаблению пищеварения и снижению кислотности желудка. Полезно принимать пищеварительные ферменты, особенно те, которые содержат желудочную кислоту или просто ацидин-пепсин. Возникновение изжоги или кислотного рефлюкса не обязательно означает, что у вас слишком много кислоты. Часто, наоборот, кислоты в желудке недостаточно, и причиной жжения является недостаточная защита внутренней оболочки желудка. Это положение можно улучшить следующими путями:

- Вода: пейте достаточное количество воды в день, 8-10 стаканов;

- Солодка: сосите или жуйте ее за 5-30 минут до еды, это стимулирует выработку слизи, защищающей желудок;

- Ржавый вяз : прием за 5-30 минут перед едой также помогает выработке защитной слизи.опубликовано econet.ru

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