Эти упражнения избавят от судорог и мышечных спазмов

Во время тренировок (особенно на первых порах) и сразу после них могут появляться судороги. Также они могут беспокоить вас ночью или в другое время, мешая сну и отдыху.

Судороги – это внезапные невольные сокращения парализованных мышц. Несмотря на то, что нарушена связь с головным мозгом, тело ниже области поражения посылает сигналы в спинной мозг, который рефлекторно отвечает мышечными сокращениями. Так как нарушена передача ослабляющих импульсов из головного мозга в результате травмы, раздражение передается даже быстрее, чем у здоровых людей. Интенсивность судорог у всех людей разная.

Меньше всего случаются судороги при поражении нижних позвонков поясничного отдела.Часто судороги путают со спазмами, понимая под «спазмами» все конвульсивные движения мышц тела. Спазмы тоже могут доставлять вам неприятные ощущения, как и судороги. Спазмы – это невольные сокращения мышц, но более продолжительные, и вызывают они резкие, внезапные движения.

Упражнения на растяжку , которые рекомендует Валентин Дикуль

Чтобы избежать таких неприятных ощущений, как судороги и спазмы, полезно делать растяжку. Для лучшего эффекта растяжку нужно делать несколько раз в день.

1. И. п. (исходное положение) – лежа на спине.

Сгибаем одну ногу в коленном суставе и подтягиваем ее к груди, вторая нога выпрямлена, можно придерживать ее грузом, например мешочком с песком. Затем ноги меняем.

Упражнение выполняется по 10 раз каждой ногой.

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2. И. п. – сидя с выпрямленными ногами.

Медленно наклоняем туловище вперед, насколько сможем, выпрямляемся.

Повторяем 10 раз.

3. И. п. – лежа на спине, ноги прямые.

Разведение прямых ног в стороны – 10 раз.

4. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах.

Разводим и сводим ноги 10 раз.

5. И. п. – лежа на спине.

Одна нога выпрямлена и зафиксирована, а другую прямую ногу несильными рывками поднимаем вверх.

Выполнить по 10 раз каждой ногой.

6. И. п. – лежа на спине.

Отведение ног поочередно в сторону – 10 раз.

7. И. п. – лежа на спине.

Одна нога согнута под углом 90 градусов и упирается в любую преграду, другая нога прямая. Выполняем растяжение мышц в тазобедренном суставе, сгибая ногу до появления боли.

Сделать каждой ногой по 10 раз.

8. И. п. – лежа на боку.

Отводим прямую ногу назад, поддерживая себя за поясницу.

Выполняется каждой ногой по 10 раз.

9. И. п. – лежа на животе.

Сгибать ноги поочередно в коленных суставах 10 раз.

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10. И. п. – лежа на животе.

Лучше выполнять с помощником, который сядет вам на ягодицы. Прямая нога поднимается вверх, насколько можно. Выполняется каждой ногой по 10 раз.

11. И. п. – лежа на животе, ноги согнуты в коленях.

Проработка голеностопных суставов: тянем носок каждой стопы на себя по 10 раз.

12. И. п. – лежа на животе.

Сгибаем обе ноги одновременно 10 раз.опубликовано econet.ru

Из книги «60 упражнений Валентина Дикуля + Методы активизации внутренних резервов человека = ваше 100% здоровье».

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