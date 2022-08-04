Это супер комплекс поможет избавиться от лишних килограммов, не выходя из дома...
Для достижения значимого результата, помимо тренировок, нужно правильно питаться, высыпаться и забыть о вредных привычках!
Выполнять упражнения необходимо в 3 круга, с отдыхом по 30 секунд между подходами. Каждое упражнение делать по 30 секунд.
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Вам понадобится
Фитнес-коврик и гантели:
Можно взять бутылки с водой или песком вместо гантелей.
Выпады с гантелей
Присед с наклоном
Тяга гантелей к груди
«Альпинист»
Присед с подъемом гантелей
Тяга на гантелей одной ноге
Берпи с поворотом
опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ru/
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