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7 упражнений, которые быстро сжигают жир

Источник: hudeemvkusno.info 04 августа 2022 7278
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Это супер комплекс поможет избавиться от лишних килограммов, не выходя из дома...

7 упражнений, которые быстро сжигают жир

Для достижения значимого результата, помимо тренировок, нужно правильно питаться, высыпаться и забыть о вредных привычках!

Выполнять упражнения необходимо в 3 круга, с отдыхом по 30 секунд между подходами. Каждое упражнение делать по 30 секунд.

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Вам понадобится

Фитнес-коврик и гантели:  

  • до 3 кг для новичков,
  • до 6 кг при среднем уровне,
  • для профи до 8 кг.

Можно взять бутылки с водой или песком вместо гантелей.

Упражнения для всего тела

Выпады с гантелей

7 упражнений, которые быстро сжигают жир

Присед с наклоном

7 упражнений, которые быстро сжигают жир

Тяга гантелей к груди

7 упражнений, которые быстро сжигают жир

«Альпинист»

7 упражнений, которые быстро сжигают жир

Присед с подъемом гантелей

7 упражнений, которые быстро сжигают жир

Тяга на гантелей одной ноге

7 упражнений, которые быстро сжигают жир

Берпи с поворотом

7 упражнений, которые быстро сжигают жир

опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ru/

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упражнения гантели лишний вес фитнес спорт похудение

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