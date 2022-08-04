Это супер комплекс поможет избавиться от лишних килограммов, не выходя из дома... Для достижения значимого результата, помимо тренировок, нужно правильно питаться, высыпаться и забыть о вредных привычках! Выполнять упражнения необходимо в 3 круга, с отдыхом по 30 секунд между подходами. Каждое упражнение делать по 30 секунд. Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь! Вам понадобится Фитнес-коврик и гантели: до 3 кг для новичков,

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