Сила приседаний для крепких и стройных ног

В сфере фитнеса живот, ягодицы и руки получают, как правило, больше внимания, чем ноги. Нередко многие люди всю тренировку уделяют верхней части тела, или кору, не уделяя при этом должного внимания надлежащей тренировке ног. И это ошибка, поскольку ноги помогают образовывать основание тела и имеют огромное значение для многих ежедневных функциональных движений.

Упражнения на приседания для мышц ног

В сфере фитнеса живот, ягодицы и руки получают, как правило, больше внимания, чем ноги. Нередко многие люди всю тренировку уделяют верхней части тела, или кору, не уделяя при этом должного внимания надлежащей тренировке ног. И это ошибка, поскольку ноги помогают образовывать основание тела и имеют огромное значение для многих ежедневных функциональных движений.

Таким образом, укрепление ног - это ключ к улучшению спортивной формы и сохранению независимости с возрастом.

Сильные ноги обеспечивают дополнительную стабильность тела, помогая снизить риск падений и травм.

Плюс, многие упражнения для ног обладают свойствами, полезными для тренировки всего тела, а, значит, укрепление ног поможет вам в целом стать сильнее.

Применяем силу приседаний для крепких, стройных ног

Приседания феноменально укрепляют ноги (включая квадрицепсы, бедра и икры), а еще они создают анаболическую среду, способствующую общему укреплению мышц.

По сути, если выполнять их правильно, приседания настолько интенсивны, что запускают в организме выделение тестостерона и гормона роста человека, которые имеют жизненно важное значение для роста мышц, а также помогают улучшить мышечную массу, когда вы тренируете другие части тела, помимо ног.

Таким образом, приседания помогают укрепить как верхнюю, так и нижнюю части тела. Не стоит беспокоиться о том, что из-за приседаний ноги будут выглядеть грузными (это нередкое заблуждение среди женщин).

Приседания, прежде всего, помогают укрепить и подчеркнуть мышцы ног женщин, не добавляя им объема (поскольку у женщин не хватает тестостерона, чтобы мышцы увеличивались так же, как у мужчин). Чтобы усложнить задачу, можно добавить вес (например, гантелями), выполняя приседания. Вес должен быть достаточно тяжелым, чтобы вам было сложно выполнять последние повторения и мышцы слишком уставали, чтобы продолжать.

Агрессивно прорабатывая мышцы до их усталости, вы стимулируете мышечную адаптацию, которая улучшает метаболические способности мышц и приводит к их росту.

Попробуйте эти феноменальные, укрепляющие ноги упражнения на приседания.

Основное приседание выполняется так:

1. Разминка

2. Исходное положение: стоя, ноги - чуть больше, чем на ширину плеч

3. Спину держите в нейтральном положении, а колени – по центру ног

4. Медленно сгибайте колени, бедра и лодыжки, опускаясь до угла 90 градусов

5. Вернитесь в исходное положение - повторите 15-20 раз, 2-3 подхода для начинающих (выполняйте два-три раза в неделю)

6. Делайте вдох, опускаясь, а выдох – возвращаясь в исходное положение

Каждое упражнение рассчитано на два-три подхода по 15-20 повторений.

1. Сплит-приседание: поставьте левую ступню на стул, расположенный позади вас, руки положите на бедра. Приседайте, пока правое колено не согнется под углом 90 градусов. Смените ноги. Чтобы усложнить упражнение, добавьте гантели.

2. Сисси-присед: используя стул для стабильности, поставьте ноги на ширине бедер и встаньте на носки. Одновременно сгибайте колени и наклоняйте туловище, пока не согнете колени под углом 90 градусов. Следите за прямой линией между коленями и плечами.

3. «Пистолетик»: поставьте ноги на ширине бедер, правую ступню оторвите на несколько сантиметров от пола, пальцы направлены вверх. Приседайте, пока не согнете левое колено под углом 90 градусов, следя за тем, чтобы правая пятка не касалась пола.

4. Приседания с гантелей: встаньте, ноги расставьте шире, чем на ширину плеч, пальцы разверните кнаружи. Удерживайте гантели около груди, разведя локти в стороны. Приседайте, пока колени не согнутся под углом 90 градусов. Поднимаясь, слегка подпрыгните.

Со временем, подумайте о том, чтобы выполнять приседания (одной или двумя ногами) на неустойчивой поверхности, например, на BOSU мяче, чтобы еще больше усложнить упражнение. Например, попробуйте «тройное приседание» с BOSU.

Встаньте на платформу, поставив правую ногу сверху. Присядьте, затем левой ногой сделайте шаг на купол и опуститесь в другое приседание.

Затем сделайте шаг на противоположную сторону BOSU и выполните приседание. Повторяйте эту последовательность в течение примерно минуты. Или попробуйте добавить вес в руки.

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Для лучших результатов замедлите приседания

Замедляя движения, вы фактически превращаете приседания в высокоинтенсивное упражнение.

Это называется высокоинтенсивной интервальной тренировкой, или ВИИТ, а новейшие исследования подтверждают, что она предоставляет гораздо больше преимуществ, чем тренировка низкой интенсивности за долю времени — как правило, от 12 до 20 минут за весь комплекс ВИИТ.

Супер-медленное движение позволяет мышцам на микроскопическом уровне получить доступ к максимальному количеству поперечных мостиков между нитями белков, производящими движение в мышце.

Для получения максимальных результатов от программы упражнений разумно тренироваться с максимальной интенсивностью примерно 30 секунд, после чего следует 90-секундный период восстановления.

В ходе ВИИТ ваша цель - довести частоту сердечных сокращений до максимального расчетного уровня. Наиболее распространенная формула расчета - из 220 вычесть свой возраст.

В комплекс супермедленной высокоинтенсивной тренировки можно включить приседания, а также ряд других составных движений (таких как тяги вниз, жим лежа, составная тяга штанги или жим над головой).

Теперь, когда у вас есть понимание механики и ценности приседаний для укрепления ног, давайте рассмотрим приседания высшей степени: приседания в сочетании с вибрационным тренингом всего тела.

Как правильно выполнять сгибание и разгибание ног

При сгибании ног акцент делается на мышцы задней поверхности бедра - это крупные мышцы, нисходящие по задней части ноги, над коленями. Они представляют собой важную мышечную группу, которая действует и как разгибатель бедра, и как сгибатель колена.

Поддержание их сильными в буквальном смысле поможет вам держаться на ногах, когда вы постареете. В сочетании с сильными квадрицепсами, крепкие мышцы задней поверхности бедра смогут предотвратить травмы бедра и колена, при которых часто требуется операция.

Цель медленного повторения сгибания ног — сделать 10-12 повторений за один подход до полной усталости, что означает выполнение упражнения с максимальным весом, с которым вы сможете выдержать 10-12 повторений за один подход.

Усталость при выполнении упражнения - это точка, в которой вы уже не можете правильно его выполнять и поднимать вес. Рассчитывайте так, что ваша устойчивость будет около 80% от максимума 10 повторений. Тренируясь на силовом тренажере, следите, чтобы не слишком крепко держаться за ручки.

Они нужны только для поддержания равновесия. Если вы некрепко держитесь за ручки, то выполняя упражнение, вы будете задействовать мышцы задней поверхности бедра, а не «заимствовать» силу крепкой ручки. Еще одно упражнение для ног - разгибание ног - фокусируется на четырех мышцах верхней части ноги и бедра - квадрицепсе.

Это другая группа мышц, которая взаимодействует с мышцами задней поверхности бедра. Они тоже важны для поддержания силы ноги, бедра и колена. Следите за тем, чтобы мышцы работали все время, делая лишь короткую паузу наверху и не останавливаясь внизу.

Вы заметите, что в этом упражнении с ногами работают и мышцы живота, но будьте осторожны и следите, чтобы не была задействована спина, потому что это не только НЕ укрепит нужные вам мышцы, но и сможет привести к растяжениям, требующим обращение к врачу.

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5 дополнительных упражнений для укрепления ног

Есть еще более комплексная тренировка нижней части тела, чем приседания, разгибания и растяжения! Следующие пять упражнений, опять же из Voxxi и тренировки «Любите свои ноги», помогут вам еще больше придать ногам красивую форму и укрепить их:

1. Выпады в трех направлениях: поставьте ноги на ширине бедер и сведите руки вместе перед грудью. Сделайте три выпада, чтобы каждый раз колено сгибалось под углом 90 градусов: один вперед, один вбок и один назад.

2. Доброе утро: поставьте ступни на ширине плеч, а руками возьмитесь за края гантели. Разместите вес под подбородком. Медленно наклоняйтесь вперед, чтобы согнуться в талии на 90 градусов, следя за тем, чтобы ноги оставались прямыми, и отводя ягодицы.

3. Становая тяга одной ногой: поставьте ноги на ширину бедер, а в каждую руку возьмите по гантеле. Согните бедро, вытягивая правую ногу за собой и подтянув живот. Наклоняйтесь вперед, пока тело не будет параллельно полу, руки свисают.

4. Мостики: лягте на пол и положите маленькое полотенце под пятки. С помощью рук по обеим сторонам от тела, оторвите бедра от пола, прижимая пятки к полу и образовывая прямую линию от колен до плеч.

5. Подъем на носки в трех направлениях: встаньте на ящик или степ-платформу, чтобы пятки свисали над краем. Затем поверните носки внутрь и поднимите пятки. Сделав так 2-3 подхода, повторите упражнение, развернув носки наружу, а затем - направив прямо.

Укрепление ног: компонент питания

Упражнения на сопротивление, как и приседания, способствуют наращиванию мышечной массы, но вот насколько - зависит от многих факторов, включая питание.

При выполнении интенсивных силовых упражнений, как, например, описанные выше, обычно важно поесть в течение 30 минут после тренировки, причем блюдо должно включать в себя быстро усваиваемый белок.

Как правило, считается, что после упражнения есть всего лишь два часа, в течение которых организм полностью использует белки, которые вы употребляете, для оптимизации восстановления и роста мышц - поэтому так важно питание после тренировки.опубликовано econet

© доктор Джозеф Меркола

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