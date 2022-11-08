Всего 1 упражнение для здоровья и молодости всего организма

Это кажется невероятным, но избавиться от морщин и седины можно с помощью всего лишь одного простого упражнения!
Это кажется невероятным, но избавиться от морщин и седины можно с помощью всего лишь одного простого упражнения!
Оздоравливается весь организм при выполнении этого упражнения на регулярной основе - попробуйте и Вы!
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Это упражнение знакомо всем с самого детства. Оно приводит к омоложению всего организма! Мы знаем его под названием "березка", и в то же время, это упражнение является одной из 3 поз йоги, используемых для омоложения.
Правыла выполнения:
1. Лечь на спину и выпрямить ноги, руки при этом должны быть вдоль тела, ладони нужно повернуть к полу.
2. Следует напрячь мышцы живота, вдохнуть, поднять ноги под прямым углом относительно тела, остаться на несколько секунд в этом положении, после чего поднять нижнюю часть спины и таз вверх, ладони в это время надо прижать к полу.
3. После этого следует обхватить руками нижний край ребер, поддерживая свое тело так, чтобы на полу оставался только затылок, шея, плечи до локтей, плечевые суставы.
4. В таком положении задержаться на несколько минут (2-3) и плавно перейти в исходное положение, не отрывая головы от пола.
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Источник: https://econet.ru/
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