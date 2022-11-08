Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Фитнес и спорт
  4. Всего 1 упражнение для здоровья и молодости всего организма

Всего 1 упражнение для здоровья и молодости всего организма

Источник: adme.ru 08 ноября 2022 6556
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Это кажется невероятным, но избавиться от морщин и седины можно с помощью всего лишь одного простого упражнения!

Всего 1 упражнение для здоровья и молодости всего организма

Это кажется невероятным, но избавиться от морщин и седины можно с помощью всего лишь одного простого упражнения! 

Оздоравливается весь организм при выполнении этого упражнения на регулярной основе - попробуйте и Вы!

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Это упражнение знакомо всем  с самого детства. Оно приводит к омоложению всего организма! Мы знаем его под названием "березка", и в то же время, это упражнение является одной из 3 поз йоги, используемых для омоложения. 

Всего 1 упражнение для здоровья и молодости всего организма

Правыла выполнения:

1. Лечь на спину и выпрямить ноги, руки при этом должны быть вдоль тела, ладони нужно повернуть к полу.

2. Следует напрячь мышцы живота, вдохнуть, поднять ноги под прямым углом относительно тела, остаться на несколько секунд в этом положении, после чего поднять нижнюю часть спины и таз вверх, ладони в это время надо прижать к полу.

3. После этого следует обхватить руками нижний край ребер, поддерживая свое тело так, чтобы на полу оставался только затылок, шея, плечи до локтей, плечевые суставы.

4. В таком положении задержаться на несколько минут (2-3) и плавно перейти в исходное положение, не отрывая головы от пола.

Польза для организма:

  • поддерживает красивую осанку и гибкость позвоночника;
  • улучшает кровоснабжение мозга и органов малого таза;
  • уменьшает давление на органы брюшной полости;
  • тренирует мышцы спины и живота;
  • уменьшает отложение солей;
  • положительно влияет на эндокринную и нервную системы;
  • обеспечивает организм энергией;
  • улучшает насыщение организма кислородом;
  • позволяет сохранить молодыми и свежими лицо и шею.

Противопоказания к выполнению:

  • увеличенная щитовидная железа;
  • серьезные заболевания сердца;
  • повышенное артериальное давление;
  • хронический гайморит;
  • инфекционные заболевания глаз;
  • глаукома;
  • отит;
  • серьезная травма шеи или спины.опубликовано econet.ru

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

фитнес спорт упражнения самочувствие

Еще от adme.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    При ближайшем рассмотрении мне вообще становится ясно, что те перемены, которые как будто наступают с ходом времени, по сути никакие не перемены: меняется только мой взгляд на вещи. Франц Кафка
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.