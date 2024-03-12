5 советов для правильных отжиманий

Отжимание является одним из самых эффективных упражнений для верхней части тела и для поддержания физической формы в целом. Многим женщинам приходится преодолевать себя, чтобы выполнять их, но даже если они и заставили себя отжиматься, то допускают серьезные ошибки.

Это одно из тех упражнений, которые дамы, как правило, избегают. Женщины хотят всегда выглядеть хорошо, а перспектива у всех на виду упасть вниз лицом убивает любое желание отжиматься. Поэтому они его пропускают.

Многие представительниицы прекрасного пола выполняют отжимания неправильно. Их ягодицы поднимаются вверх, локти расходятся в стороны, напоминая крылья курицы, и они не опускаются достаточно низко. Это, конечно, расстраивает. Но всего за неделю вполне реально научиться отжиматься правильно. Вы постепенно будете укреплять мышцы рук и даже сможете использовать дополнительный вес, чтобы усложнить задачу.

Как правильно делать отжимания, чтобы они были по-настоящему эффективными? Ниже вы можете ознакомиться с несколькими советами, которые помогут улучшить технику выполнения этого упражнения.

1. Напрягайте тело

Большинство женщин выполняют отжимания, недостаточно напрягая мышцы. Самая большая ошибка — они дают телу расслабиться, когда опускаются к полу; это усложняет выполнение, поскольку потом труднее подняться и удерживаться на прямых локтях. Как это исправить? Во время опускания вниз старайтесь удерживать такой же уровень напряженности, как и во время поднятия. Напрягайте каждый мускул в своем теле, когда вы опускаетесь и когда поднимаетесь во время отжиманий.

2. Сжимайте лопатки

Верхняя часть спины является ключевым компонентом во время отжиманий. После того, как вы осилите технику напряжения тела, эта часть покажется намного легче. В то время, когда вы поднимаетесь от пола, энергично сожмите лопатки вместе, это придаст вам сил и поможет сохранить локти в устойчивом положении.

3. Разнообразьте повторения

Существует много мнений о том, как правильно выполнять отжимания. Некоторые придерживаются того, что сначала нужно сделать определенное количество отжиманий с колен перед тем, как перейти на пальцы ног. Другие считают, что надо начинать с пальцев ног, постепенно увеличивая диапазон движений. Но есть и те, кто комбинирует эти виды. Если вы делает сет из 10 повторений, попробуйте выполнить 5, опираясь на пальцы ног, а затем — 5 с колен, опускаясь как можно ниже к полу. Такая методика поможет укрепить корпус и общую силу вашего тела. Просто следите за тем, чтобы в фазе опускания (при отжиманиии с колен) локти оставались напряженными.

4. Тренируйтесь с определенной частотой

Если вы хотите получить пользу от отжиманий, вы должны делать их правильно. Вы можете комбинировать разные виды этого упражнения и делать сеты 3 раза в неделю. Выполняйте упражнения с полной отдачей — ведь вы же хотите стать сильнее и увереннее в себе!

5. Тренируйте силу

Чтобы отжимания давались легче, надо развивать общую силу. Одних только тренировок пресса и занятий на беговой дорожке для этого недостаточно. В программу силовой тренировки надо включить приседания, выпады, упражнения с гирями, жимовые и тяговые движения. Тренируйте корпус, выполняя разные виды планки и антиротационные упражнения.

Отжимание — одно из базовых упражнений, развивающих все тело, а кроме того, не требующих дополнительного оборудования или каких-то особых условий. Научитесь выполнять его правильно, и делайте это, где и когда вам удобно! опубликовано econet

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