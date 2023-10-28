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Быстрая тренировка для укрепления мышц живота и ягодиц: уделите себе 10 минут!

Автор: Econet 28 октября 2023 6766
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Если вы хотите укрепить мышцы живота и ягодиц, потратив на это не больше 10 минут в день, рекомендуем ознакомиться с одной эффективной тренировкой. Заниматься лучше утром, тогда удастся получить заряд бодрости на целый день.

Быстрая тренировка для укрепления мышц живота и ягодиц: уделите себе 10 минут!

Перед тренировкой нужна небольшая разминка, достаточно сделать несколько прыжков в течение 45 секунд. Комплекс включает четыре упражнения, выполнять их можно с перерывами в 15 секунд.

Как укрепить мышцы пресса и ягодиц

Первое упражнение:

  • на расстоянии одного шага от себя нужно поставить тренировочную ступеньку или любую коробку;

Быстрая тренировка для укрепления мышц живота и ягодиц: уделите себе 10 минут!

  • шагнуть на опору левой ногой, подтянув к груди правое колено;
  • вернуться в исходную позицию и сделать еще несколько повторений;
  • выполнить аналогичные действия, но поменяв ноги.

Второе упражнение:

  • лежа на спине необходимо согнуть ноги в коленях, а пятки расположить на небольшом расстоянии от ягодиц;
  • не спеша поднять бедра;
  • вернуться в первоначальное положение.

Третье упражнение:

  • стоя на четвереньках, следует расположить ноги и руки пропорционально друг другу;
  • на вдохе необходимо вытянуть вперед правую руку и назад левую ногу, при этом нужно стараться удерживать равновесие и следить, чтобы спина была ровной;

Быстрая тренировка для укрепления мышц живота и ягодиц: уделите себе 10 минут!

  • напрячь мышцы пресса и на выдохе приблизить друг другу колено левой ноги и локоть правой руки;
  • повторить движение, расширяя при этом руку и ногу;
  • выполнить несколько повторений с одной стороны, затем с другой.

Четвертое упражнение:

  • стоя с ровной спиной и расставленными на ширине плеч ногами нужно сделать шаг назад левой ногой с опорой на носочек, чтобы пятка находилась вверху и не касалась поверхности пола;
  • согнуть ноги под прямым углом, чтобы нижнее колено при этом не касалось пола;
  • с опорой на пятку правой ноги вернуться к исходной позиции;
  • сделать несколько повторов с одной стороны, затем с другой.

Быстрая тренировка для укрепления мышц живота и ягодиц: уделите себе 10 минут!

В завершении тренировки рекомендуется сделать несколько коротких приседаний, по полминуты с каждой стороны. Для этого нужно расставить ноги на расстоянии полметра друг от друга, опереться на носочек левой ноги, напрячь пресс, держать ровно спину, слегка согнуть колени, немного опустить ягодицы и выполнить несколько «пульсирующих» движений. Затем повторить аналогичные действия с другой стороны (с опорой на носочек правой ноги).

Продолжительность каждого упражнения – 45 секунд, за это время сделайте столько повторений, сколько сможете. Со временем нагрузку можно увеличить и делать больше повторов. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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