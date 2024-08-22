Хотите здоровую спину? Тренируйте ноги!

Если у вас проблемы со спиной, особенно с поясничным отделом, тогда необходимо обязательно тренировать ноги. Если мышцы ног ослаблены, то неизбежно увеличивается нагрузка на спинные мышцы, отсюда и возникают проблемы с позвоночником. О том, как правильно тренировать мышцы ног и таза мы расскажем в этой статье.

Для начала нужно понять, насколько взаимосвязаны мышцы ног и спины. Биохимические процессы в человеческом теле происходят таким образом, что в случае необходимости разные группы мышц могут взять на себя одну и ту же функцию. Спинные мышцы предназначены для поддержки позвоночника, они позволяют телу сгибаться, разгибаться, поворачиваться. Тазовые мышцы обеспечивает поддержку внутренних органов и подвижность тазобедренного сустава.

Мышцы ног удерживают основной вес тела и перемещают его в нужную сторону при ходьбе или беге. Если мышцы ног недостаточно сильные и выносливые, а тазовые мышцы не обеспечивают необходимой гибкости, то основная нагрузка приходится на спинные мышцы, а ведь они не обладают достаточным потенциалом, от чего и появляется боль в пояснице и ряд других проблем. Именно поэтому если болит спина, нужно тренировать ноги.

Тренировка мышц ног: 5 эффективных упражнений

1. Приседания:

встаньте прямо, расставьте ноги на ширину плеч;

сделайте вдох и присядьте, чтобы бедра находились параллельно полу и основной вес был перемещен на пятки;

выдохните и вернитесь в первоначальное положение.

Упражнение можно усложнить и приседать вместе с гантелями.

2. Выпады назад:

встаньте ровно и расставьте стопы на ширину таза;

приседая, шагните правой ногой назад и, вдыхая, опустите таз (чтобы между коленями образовался прямой угол);

выдыхая, вернитесь к исходному положению;

повторите аналогичные действия, начиная с левой ноги.

3. Плечевой мост:

лягте на спину;

согните ноги в коленях, а руки положите вдоль корпуса (можно взять в руки гантель);

вдыхая, поднимите таз и напрягите мышцы ягодиц;

на выдохе вернитесь к первоначальному положению.

4. Отведение ног:

лягте на левый бок;

возьмите в руки гантель, прижмите ее ближе к правому колену, а левую ногу согните под прямым углом;

выдыхая, отводите в сторону правую ногу;

вдыхая, вернитесь в исходную позицию;

повторите аналогичные действия, лежа на правом боку.

5. Взмахи ногами:

станьте с опорой на колени и ладони;

положите под колено правой ноги гантель;

выдыхая, сделайте несколько махов правой ногой (согнутой либо ровной);

вдыхая, вернитесь в первоначальную позицию;

повторите аналогичные действия, положив гантель под колено левой ноги.

Достаточно уделять тренировке максимум полчаса ежедневно и в скором времени вы забудете о боли в спине.опубликовано econet

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