Как БЫСТРО прийти в форму: 12 упражнений, которые помогут

Нет необходимости снова платить за абонемент в тренажерный зал. Лучше изучите эти 12 упражнений с собственным весом, которые вы можете выполнять практически в любом месте.

Для выполнения упражнений вы используете только вес собственного тела в качестве сопротивления (отжимания, выпады и т.д), никакое дополнительное оборудование не требуется.

12 лучших упражнений с собственным весом

Отжимание

Планка

Ягодичный мост

Паучий выпад

Планка с хлопком

Приседание

Боковой выпад

Приседание с прыжком

Выпад с прыжком

Тяга на одной ноге

Обратный выпад

Выход в планку на руках

Данные упражнения включены во многие высоко-интенсивные круговые тренировки (HICT), которые продолжаются не более 30 минут. Это означает, что вы можете прийти в форму без посещения тренажерного зала, не затрачивая много времени и не используя специальное оборудование. Всё, что вам нужно знать, – это правильные движения.

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После того как вы освоите нижеописанные упражнения, объедините их в 20- или 30-минутные тренировки.

1. Отжимание

Правильно

Руки прямо под плечами.

Ноги на ширине плеч.

Удерживайте планку; тело составляет прямую линию от макушки к бедрам.

Шея в нейтральном положении, на одной линии с плечами.

Когда вы опускаетесь, держите локти близко к телу.

Неправильно

Ягодицы провисают или выступают.

Голова поднята вверх или втянута в плечи.

Плечи двигаются вверх к ушам.

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Упрощение

Увеличьте расстояние между ногами для лучшей устойчивости.

Или выполните отжимание, как описано, но начинайте не с планки, а отжимайтесь, когда колени касаются пола, но спина и бедра составляют прямую линию.

2. Планка

Правильно

Руки прямо под плечами или немного шире.

Сожмите ягодицы.

Тело составляет прямую линию от макушки до ног.

Напрягите брюшной пресс.

Прижмите подбородок.

Зафиксируйте взгляд на полу или на руках.

Неправильно

Ягодицы провисают или выступают.

Голова поднята вверх.

Удерживать планку в дискомфортном положении.

Упрощение

Держите планку меньше времени.

3. Ягодичный мост

Правильно

Лягте на спину.

Ступни полностью касаются пола, ноги на ширине плеч, пальцы направлены вперед, колени согнуты.

Напрягите брюшные мышцы.

Опираясь на пятки, поднимите бедра.

Неправильно

Брюшные мышцы не напряжены.

Бедра подняты слишком высоко, нейтральная позиция бедер и спины нарушена.

4. Паучий выпад

Правильно

Начало с верхнего положения для отжимания.

Шаг правой ногой к внешней стороне правой руки.

Стопа полностью касается пола.

Нога возвращается в исходное положение.

Повторите другой ногой.

Всё время удерживайте планку.

Неправильно

Плечи находятся не над руками.

Бёдра провисают.

5. Планка с хлопком

Правильно

Начните с позиции планки.

Верните руки в позицию планки.

Повторите другой рукой.

Всё время держите планку с напряженным брюшным прессом и ягодицами.

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Неправильно

Переносить центр тяжести при хлопке.

6. Приседание

Правильно

Ноги на ширине плеч.

Ступни можно немного развернуть для удобства движения.

Держите грудную клетку прямо.

Смотрите вперед и немного вверх.

Колени на одной линии с пальцами ног.

Приседайте максимально глубоко.

Неправильно

Колени выдвигаются вперед за пальцы ног.

Колени уходят внутрь.

Пятки отрываются от пола.

Вес переносится на пальцы ног.

Упрощение

Приседайте неглубоко, если это причиняет дискомфорт.

7. Боковой выпад

Правильно

Держите грудную клетку прямо.

Перенесите вес в сторону с помощью среднего отдела стопы и пятки.

Делайте максимально глубокий выпад.

Неправильно

Колени выдвигаются вперед за пальцы ног.

8. Приседание с прыжком

Правильно

Выполните приседание, бедра параллельны полу.

Держите грудную клетку прямо.

В приседе руки прямо перед вами, в прыжке вытолкните руки назад.

Прыгайте максимально высоко.

Прыжок на выдохе.

Мягко приземлитесь.

Неправильно

Колени выдвигаются вперед за пальцы ног.

Перенос веса на пальцы ног в приседе.

9. Выпад с прыжком

Правильно

Переднее колено под углом 90°.

Максимально глубокий выпад, заднее колено касается пола.

Торс вертикальный.

Вес равномерно распределяется между передней и задней ногой.

Прыжок для изменения позиции ног – передняя нога уходит назад, задняя нога вперёд.

Координируйте движения рук – передняя рука двигается вперед, противоположная нога делает выпад назад.

Мягко приземлитесь.

Неправильно

Колено касается пола.

Упрощение

Не прыгайте – просто делайте обычные выпады.

10. Тяга на одной ноге

Правильно

Спина ровно.

Брюшной пресс напряжён.

Вес равномерно распределён на опорную ногу.

Наклонитесь, поднимите одну ногу назад до уровня бёдер, пальцы ног направлены вниз.

Максимально наклонитесь.

Вернитесь в вертикальное положение с помощью подколенного сухожилия (сзади) опорной ноги.

Голова в нейтральном положении.

Неправильно

Наклоняться к полу, что приводит к округлению спины – вместо этого сосредоточьтесь на ровности спины и центре равновесия в районе бёдер.

Касаться пола.

Менять ноги во время выполнения упражнения.

11. Обратный выпад

Правильно

Начало в прямом положении стоя.

Шаг одной ногой назад.

Держите переднее колено под углом 90°.

Держите грудь ровно и прямо.

Распределите вес равномерно между передней и задней ногой.

Заднее колено слегка касается пола.

Упор на переднюю пятку, когда встаёте.

Координируйте движения рук, передняя рука движется вперёд, а противоположная нога делает выпад назад.

Неправильно

Переносить вес на переднюю ногу и пальцы ног.

Колено выдвигается вперед за пальцы ног.

Колено уходит внутрь.

12. Выход в планку на руках

Правильно

Ноги прямо.

Спина ровно.

Согнитесь и поставьте руки на пол перед собой.

Мускулы брюшного пресса напряжены, когда вы на руках переходите в позицию планки, а затем двигаетесь назад в положение стоя.

Бедра как можно выше, пятки прижаты к полу при переходе в планку и обратно.

Неправильно

Руки уходят дальше позиции отжимания.

Бедра провисают ниже нейтральной позиции.

Раскачивание в стороны.

Плечи двигаются вверх к ушам.

Упрощение

Слегка согните ноги в коленях, если вам сложно. Гибкость вырабатывается со временем, цель – прямые ноги.

Вы можете составить из этих упражнений полноценную тренировку. Выполняйте их регулярно, а эффект не заставит себя долго ждать!опубликовано econet

Перевод: Марина Павлова

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