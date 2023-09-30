Как делать растяжку позвоночника: простые упражнения от нейрохирурга Игоря Борщенко 

В этой статье представлены простые упражнения для расслабления позвоночника, растяжения и разгибания шеи, которые можно выполнять в домашних условиях с использованием простой табуретки.

Упражнения на табурете позволяют полностью исключить нагрузку на тазобедренные и плечевые суставы, поэтому дают возможность целиком сосредоточиться на работе с мышцами позвоночника и спины. Для того чтобы выполнить эти упражнения, следует поместить на табурет мягкий валик, например сложенное в несколько слоев большое полотенце.

Упражнения на табурете для растяжки шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника

Упражнение «Полное расслабление позвоночника на табурете»

Упражнение «Растяжение шеи на табурете»

Упражнение «Разгибание шеи на табурете»

Упражнение «Полное расслабление позвоночника на табурете»

Исходное положение: лежа на табурете лицом вниз.

Табурет располагается под грудной клеткой и верхней частью живота. Мягкий валик из полотенца позволяет полностью перенести вес тела на табурет.

Степень сложности: легкая.

Особенности выполнения упражнения: лежа на табурете, полностью расслабляете руки и ноги, перенося вес тела на табурет.

Это дает возможность растянуть грудной и поясничный отделы позвоночника без опасности его перегрузки и повреждения.

Упражнение «Растяжение шеи на табурете»

Исходное положение: лежа на табурете лицом вниз. Руки ладонями на полу.

Степень сложности: легкая.

Особенности выполнения упражнения: полностью расслабляете шею, свешивая голову вниз.

Упражнение «Разгибание шеи на табурете»

Исходное положение: лежа на табурете лицом вниз. Руки опираются на пол.

Степень сложности: легкая.

Особенности выполнения упражнения: разгибаете шею, растягивая мышцы передней поверхности шеи. После чего выполняете полное расслабление, как в упражнении «Полное расслабление позвоночника на табурете.опубликовано econet

Игорь Борщенко – знаменитый российский нейрохирург, кандидат медицинских наук, специалист в области лечения различных болезней позвоночника и спинного мозга.

по книге "Уникальная гимнастика «Умная вода» для спины и суставов"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet