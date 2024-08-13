Как укротить полиартрит: Стратегия от доктора Бубновского

Заболевания суставов, при которых собственная иммунная система начинает разрушать соединительные ткани организма, называемые медиками аутоиммунными или аутоагрессивными, требуют большой концентрации воли и желания выздороветь.

Артрит или артроз коленного сустава относятся к дистрофическим заболеваниям, то есть связанным с нарушением правильной работы мышц этих суставов, а ревматоидный полиартрит – это аутоиммунное заболевание, в результате которого нарушается обмен веществ и организм начинает поедать сам себя.

Сергей Бубновский: Упражнения для пояса верхних конечностей при полиартрите

Чтобы наладить этот обмен, необходимы усилия не только физические, но и психические, то есть надо начать войну с болезнью, чтобы она (болезнь) начала защищаться. А войну необходимо вести по правилам. Любая болезнь работает без правил, нарушает правильное распределение потока энергии, микроэлементов, антител, гормонов к органам, тканям и суставам, и человек защищается от этого также без правил, принимая «отравляющие» вещества, то есть химические препараты в виде лекарств, направленных, с одной стороны, на лечение, а с другой – приносящих массу побочных неучитываемых эффектов.

Результатом такого противоборства является полное разбалансирование обмена веществ и разрушение организма не только в суставах – видимой его части, но и во внутренней среде, не видимой обычным взглядом, но ощущаемой всем организмом (плохое самочувствие, боли, метеопатия и прочее).

Любая болезнь боится агрессии, и если объявить войну болезни по правилам военной стратегии, то есть соблюдать режим обязательных физических нагрузок, увеличивающихся по интенсивности день ото дня, четко выполнять правила питания и потребления воды, отказаться от отравляющих веществ и настроиться на тяжелую долгую борьбу, то и болезнь будет вынуждена сдавать свои позиции и адаптироваться к новой жизни «по правилам».

Аутоантитела, ранее атаковавшие собственное тело (хрящевую ткань суставов и синовиальные оболочки), трансформируются в результате такой «защиты» просто в антитела, атакующие уже продукты обмена веществ, не нужные организму и отрабатываемые организмом в результате физических нагрузок.

Иммунная система начнет настраиваться, сохраняя себя, а результатом этого станет сначала снижение интенсивности атак болезни, а затем и полная ремиссия, то есть избавление от приступов боли, возникающих при ревматической атаке. Конечно, как результат длительной войны против самого себя на поле боя остаются воронки и рвы в виде контрактур и деформированных суставов, которые восстановлению не подлежат, но сама по себе ремиссия повышает качество жизни и создает необходимый фон для ведения нормальной жизни.

Запястье, локти, плечи, или упражнения для пояса верхних конечностей при полиартрите

Разбирая упражнения для пояса верхних конечностей, необходимо иметь в виду следующее. Надо понимать, что из-за деформации мелких суставов рук больные не могут ни отжиматься, ни подтягиваться. А полноценно восстановить запястно-пястные локтевые и плечевые суставы без отжиманий и подтягиваний невозможно.

Поэтому я рекомендую:

1. Отжиматься на маленьких мячах, стоя на коленях.

При таком виде отжиманий запястья не заламываются и мышцы плеча и предплечья могут работать полноценно. Такие мячики продаются в любом спортивном магазине (не резиновые, а кожаные).

Отжиматься сериями по 5–10 раз. После каждой серии можно вставать и в течение 20–30 (не больше) секунд делать круг по комнате или вокруг стула или ложиться на спину, поднимая руки вверх и потряхивая кистями для расслабления перед следующей серией отжиманий.

Отжиматься можно, и положив мячи на какую-то невысокую поверхность, но обязательно твердую, например скамейку. И день за днем увеличивать количество серий отжиманий, ведя при этом дневник.

Для разнообразия исходное положение в упоре на мячах можно менять, ставя мячи на разном расстоянии друг от друга, а спустя какое-то время стоит попытаться увеличить диаметр мячей.

Это непростые упражнения. При отжимания руки будут трястись. Но именно при такой вибрации предплечий на мячах возможно даже включение тех мышц запястно-пястного сустава, которые давно не работали.

2. Подтягивание.

Вместо подтягиваний на турнике, с помощью которых восстанавливаются суставы верхних конечностей, можно использовать резиновые амортизаторы, прикрепленные к турнику под потолком. Нужно, сидя под турником, подтягивать резиновый амортизатор к боковым поверхностям туловища, максимально сгибая и разгибая руки, держась за резиновый амортизатор. Многие варианты отжиманий и подтягиваний приводятся в книге «Остеохондроз – не приговор!».

Таким образом, заболевания суставов, при которых собственная иммунная система начинает разрушать соединительные ткани организма, называемые медиками аутоиммунными или аутоагрессивными, требуют большой концентрации воли и желания выздороветь.

Кто не готов встать к этому, должен осознать, что его ждет при встрече с ревматологами. На первом этапе будут назначены все те же НПВСы, затем, по плану ревматологов, произойдет постепенный переход на гормонотерапию или синтетические антибактериальные средства, обладающие иммунодепрессантным действием.

То есть про иммунную систему как защиту организма от «внешних врагов» можно будет забыть, к тому же эти иммунодепрессанты усиливают мышечную слабость, и такие больные спустя какое-то время не смогут выполнить даже простые упражнения для улучшения кровообращения.

Дальше путь к хирургу, а следовательно, к различным лангетам на контрактуры, цепляние за жизнь, которая, по сути, закончилась в период гормональной терапии. Выбраться из этой ситуации чрезвычайно сложно.

Моя практика все-таки показывает, что при несгибаемой силе воли и любви к жизни можно вернуть себе достаточно высокий уровень качества жизни даже при наличии сложившихся суставных контрактур на мелких суставах.

Поэтому я и постарался объяснить вам смысл упражнений, которые выполняют не только функцию питания суставов (трофическую), но и обладают мощнейшим антидепрессантным ауторегенеративным действием, то есть способностью выходить из депрессии и восстанавливать, казалось бы, утраченные из-за атрофии мышцы и связки суставов.опубликовано econet

по книге Сергея Бубновского "Болят колени. Что делать?"

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