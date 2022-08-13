Тонкая талия за 5 минут: упражнения, которые уберут все лишнее

Хотите иметь тонкую талию? Тогда этот комплекс простых, но очень эффективных упражнений порадует вас результатами. Тем более, выполнять его можна и дома.
Этот комплекс упражнений поможет вам поддерживать форму в домашних условиях. Выполняйте эти упражнения каждый день, и совсем скоро вы увидите результат. Главное - это не баловать себя после тренировки тортами и булочками.
Начать комплекс нужно с динамичного упражнение, для котого идеально подойдет складка. Ляг на коврик и вытянись руками и ногами в противоположные стороны. Сложись, касаясь пальцев ног.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Повтори это упражнение 10-15 раз.
Уже при первых выполнениях ты почувствуешь, как работают мышци твоей талии. Оставайся на коврике, как в предыдущем упражнении, поясница должна быть плотно прижата к полу, а руки заведены за голову. Приподнимая лопатку, потянись одной рукой к противоположному колену.
Повторяй упражнение не менее 20 раз на обе стороны.
Боковая планка - это эффективное упражнение для рук, плечь и талии. При выполнении боковой планки следи за тем, чтобы тело было вытянуто в одну лини, как струна.
Продержаться нужно не менее 30 секунд на каждой стороне.
Это упражнение поможет привести в тонус все тело. Исходное положение привычная планка на прямых руках. Далее, поочередно подтягивай колени к груди.
Сделай как минимум 20-30 повторений и не забывай следить за дыханием.
Наклоны нужно выполнять без отягощения, но ощущая мышцы живота. Держи в напряжении все тело.
Повторяй наклоны по 25 раз на каждую сторону.опубликовано econet.ru.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий