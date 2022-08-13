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Тонкая талия за 5 минут: упражнения, которые уберут все лишнее

Источник: znaj.ua 13 августа 2022 7758
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Хотите иметь тонкую талию? Тогда этот комплекс простых, но очень эффективных упражнений порадует вас результатами. Тем более, выполнять его можна и дома.

Тонкая талия за 5 минут: упражнения, которые уберут все лишнее

Этот комплекс упражнений поможет вам поддерживать форму в домашних условиях. Выполняйте эти упражнения каждый день, и совсем скоро вы увидите результат. Главное - это не баловать себя после тренировки тортами и булочками.

Эффективные упражнения для тонкой талии

Разогрейся складкой

Начать комплекс нужно с динамичного упражнение, для котого идеально подойдет складка. Ляг на коврик и вытянись руками и ногами в противоположные стороны. Сложись, касаясь пальцев ног.

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Тонкая талия за 5 минут: упражнения, которые уберут все лишнее

Повтори это упражнение 10-15 раз.

Скручивания с касанием колена

Уже при первых выполнениях ты почувствуешь, как работают мышци твоей талии. Оставайся на коврике, как в предыдущем упражнении, поясница должна быть плотно прижата к полу, а руки заведены за голову. Приподнимая лопатку, потянись одной рукой к противоположному колену.

Тонкая талия за 5 минут: упражнения, которые уберут все лишнее

Повторяй упражнение не менее 20 раз на обе стороны.

Обычная боковая планка

Боковая планка - это эффективное упражнение для рук, плечь и талии. При выполнении боковой планки следи за тем, чтобы тело было вытянуто в одну лини, как струна.

Тонкая талия за 5 минут: упражнения, которые уберут все лишнее

Продержаться нужно не менее 30 секунд на каждой стороне.

Упражнение скалолаз не только для тонкой талии

Это упражнение поможет привести в тонус все тело. Исходное положение привычная планка на прямых руках. Далее, поочередно подтягивай колени к груди.

Тонкая талия за 5 минут: упражнения, которые уберут все лишнее

Сделай как минимум 20-30 повторений и не забывай следить за дыханием.

Наклоны в стороны без утяжелителей

Наклоны нужно выполнять без отягощения, но ощущая мышцы живота. Держи в напряжении все тело. 

Тонкая талия за 5 минут: упражнения, которые уберут все лишнее

Повторяй наклоны по 25 раз на каждую сторону.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ru/

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