Упражнение «Стульчик у стены» для коррекции нижней части тела

Существуют сотни упражнений, которые помогают сделать бедра стройными и улучшить форму ягодиц. Кто-то старается приседать, другие же делают кардио, но практически все забывают о статических упражнениях (если не считать планку). Вот полезное упражнение «Стульчик у стены».

Наш долг — напомнить вам об одном статическом упражнении для коррекции нижней части тела — «Стульчик у стены». На первый взгляд, оно может показаться достаточно простым. Но через 30 секунд вы поймете, почему некоторые фитнес-гуру называют его «Стул смерти». Не пугайтесь только. Вам не придется делать это упражнение 5 минут, конечно, если ваша цель — подтянутые женственные ноги, а не подготовка к конкурсу бодибилдеров.

Польза упражнения «Стульчик у стены»

Преимущества упражнения «Стул у стены»

Как выполнять упражнение «Стульчик у стены»

Тонкости упражнения

Выполняйте упражнение 2 раза в день по 3 подхода, скорректируйте рацион, и вы увидите потрясающий результат.

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Преимущества упражнения «Стул у стены»

Прорабатывает все нагруженные мышцы: от больших до мелких.

Повышает выносливость организма.

Подготавливает тело к приседаниям.

Укрепляет коленные суставы.

Развивает баланс.

Как выполнять упражнение «Стульчик у стены»

Станьте к стене спиной, плотно к ней прижмитесь. Сделайте шаг вперед, поставьте ноги на ширину плеч. Носки немного смотрят в стороны. Руки держите по сторонам.

Скользите спиной по стене, медленно опускаясь вниз. Остановитесь, когда ваши бедра будут находиться параллельно полу. Угол под коленом должен быть 90 градусов. Задержитесь в этом положении столько, сколько сможете. Отличный результат для женщин — более 60 секунд. Начинайте с 30 и каждый раз увеличивайте время.

Чтобы усложнить упражнение, вы можете держать руки перед собой, взять гантели либо сжимать коленями маленький мячик.

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Тонкости упражнения

Чтобы получить максимум от этого упражнения, возьмите на вооружение следующие советы:

Бедра держите на расстоянии друг от друга.

Угол под коленом должен быть 90 градусов.

Упор делайте на пятки.

Стойте до ощущения жжения в квадрицепсах.

Для уменьшения нагрузки можно положить руки на колени.

Кстати, это упражнение не только улучшит контур ваших ног, но и подкачает ягодицы, мышцы спины и пресса. Попробуйте постоять в «стульчике», и вы ощутите, как они напрягаются.опубликовано econet.ru.

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