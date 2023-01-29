Лучшие упражнения для тех, кто ненавидит бег

На самом деле, мы и сами — большие фанаты регулярного бега. Но что делать тем, кто буквально ненавидит бег? Таких людей тоже можно понять. Монотонная нагрузка, время, которое приходится тратить на бег, поиск подходящего места для тренировки — недостатков хватает. Специально для вас, мы приготовили вот этот комплекс упражнений, каждое из которых сжигает калории даже лучше бега.
На самом деле, мы и сами — большие фанаты регулярного бега. Это позволяет получить отличную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, развивает выносливость и, конечно же, отлично сжигает калории. Марафон, проделанный в среднем темпе, позволит вам тратить около десяти калорий в минуту — это неплохой результат, который можно улучшить увеличив скорость.
Но что делать тем, кто буквально ненавидит бег? Таких людей тоже можно понять. Монотонная нагрузка, время, которое приходится тратить на бег, поиск подходящего места для тренировки — недостатков хватает. Специально для вас, мы приготовили вот этот комплекс упражнений, каждое из которых сжигает калории даже лучше бега.
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Параллельные канаты
Еще один подарок от тренировок в стиле кросс-фит. Работа на параллельных канатах требует столько усилий, что вполне может заменить легкую тренировку. Количество потребляемого кислорода также повышается, позволяя организму сжигать около 10-12 калорий в минуту.
Берпи
1,43 калории в минуту: берпи может поспорить со спринтом в самые сжатые сроки. К тому же, никто не собирается работать в таком низком темпе. Средний человек способен примерно на 10 берпи в минуту, что дает нам уже внушительные 14, 3 калории. Попробуйте начать с трех-четырех минутных подходов — и можете забыть о беге.
Скакалка
Работа в среднем темпе (на что способны даже маленькие девочки у тебя во дворе), позволяет сжигать целых 13 калорий в минуту. Нетрудно подсчитать, что десятиминутная тренировка избавит от 130 калорий, да еще и разовьет чувство баланса и координации в пространстве.
Беговые лыжи
Не нужно ждать зимы, беговые лыжи бывают и роликовыми. К тому же, почти в каждом фитнес-клубе стоят тренажеры, имитирующие ходьбу на лыжах. Такие тренировки нагружают сердечно-сосудистую систему, прокачивая ее, и сжигают целых 12 калорий в минуту.
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Махи гирей
Это довольно сложное, зато невероятно действенное упражнение не только отличным образом сжигает калории, но и развивает квадрицепсы. Двадцатиминутная тренировка разгоняет метаболизм до 20,2 калорий в минуту: идеальный способ быстро прийти в хорошую форму и проработать рельеф.
Синди
Целый комплекс упражнений кроссфита рассчитан всего на двадцать минут. Суть в том, что вы должны, последовательно и без перерыва между упражнениями подхода, выполнить 5 подтягиваний, 10 отжиманий и 15 прыжков. Чем больше раундов успеешь сделать за двадцать минут — тем больше толку. В среднем, тренирующийся тратит около 13 калорий в минуту.
Приседания по протоколу Табата
Восемь раундов по двадцать два приседания. Один подход длится ровно 20 секунд: смысл упражнений по протоколу Табата в том, чтобы делать все как можно быстрее. Приседать нужно правильно, не отрывая стопы от пола и сгибая ноги под углом в 90 градусов. На приседания по такому методу уйдет всего 4 минуты, за каждую из них вы сожжете целых 15 калорий.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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