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Авторские колонки
Авторские колонки
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Ветер
Потянуло с болот гнилью, залило в ноздри едкий запах правдивого разложения, морщины сжимаются в кольцо, отвращение, елеуловимые нотки отсекающего восприятие возбуждения, такое воздушное, плотно...
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Климакс - не приговор!
Опять ночь без сна под биение сердца? Проснулась вся в поту, а на следующий день невозможно сконцентрироваться и мучает вялость? Для женщин в возрасте от 40 до 60 лет этот дискомфорт имеет, как пра...
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Вера
Вера - один из самых могущественных феноменов в нашей жизни, если даже не самый могущественный. Присутствие веры является основой для трансформации настоящего, если веры нет, на ее место при...
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Круги доверия
Часто в процессе терапии люди осознают, что многие их отношения являются токсическими. И тогда них возникает вопрос - неужели придется прекратить общение с этими людьми? Ведь иногда людей связ...
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Нюансы психотерапии
Часто в процессе терапии люди осознают, что многие их отношения являются токсическими. И тогда них возникает вопрос - неужели придется прекрат...
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Наказание
Тело не ждет, оно готово принять тебя таким, какой ты есть, ну а ты, готов сделать с ним то, какой ты есть. Жесткая мочалка наготове в ванной, ...
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Контроль
Контроль на границе которой не видно, это зыбкое ощущение присутствия чего-то невидимого, расплывчатого, что поглощает твои защитные механизмы, втягивает тебя в свое пространство наполняя тебя ...
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Зачатие и Рождение
Есть Дни Зачатия и есть Дни Рождения... Об этом могут говорить, думать и рассуждать только те, кому Родители приняли решение подарить Жизнь... Удивительно, правда?... А сколько из Нас ...
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Благородный Ахиллес и спина черепахи
Ты сейчас далеко, оттуда не видно себя, не слышно своих звуков и нет ощущения запахов, нет внешности и имени, нет тени, нет сомнений. Монотонно...
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Вдох выдох
Вдох выдох, жизнь где-то рядом идет мимо, не оглядывается, твой взгляд лишь мимоходом скользит по ней своим вымышленным любопытством, что-то тя...
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Спорим, твой ребенок - гений!
В Англии дети идут в школу в пять лет, поэтому я отдала свою старательную и трудолюбивую девочку в первый класс в этом возрасте. Нет, мы жили не в Англии, а в Закарпатье, но, как говорится, дур...
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Семейное образование, домашнее или дистанционное обучение - что выбрать?
В двух предыдущих статьях "Подводные камни семейного обучения" и "Радости домашнего обучения" я рассказала о двух, совершенно разных, видах вне...
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Радости домашнего обучения
У меня четверо детей, которым сейчас 20, 22, 24 и 40. Все они - востребованные специалисты, творческие люди, младшие уже зарабатывают, вносят о...
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Подводные камни семейного обучения
Вы читали рассказ Рэя Брэдбери "Детская площадка"? В этом рассказе отец, с ужасом вспоминавший свое детство, вновь стал мальчиком, чтобы спасти своего маленького сына из настоящего детского ада...
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Дисплазия шейки матки и беременность
Дисплазия эпителия шейки матки - достаточно распространенное явление. Чаще всего она развивается у женщин репродуктивного возраста, но может возникать в течение всей жизни. Дисплазия на последн...
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Жизнь рядом
Некоторым, не нужно украшать дом на Хэллоуин, некоторым, не нужно переодеваться чтобы пугать окружающих, некоторым, не нужно ждать, когда к ним...
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Экспресс-тест на выгорание
Экспресс-тест на выгорание, который всегда с вами — ваша внимательность и чувствительность к себе. Просыпаясь в первый рабочий день после праздников, что вы чувствуете, какие первые мысли пр...
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За забором забор
Как описать движение души, неуловимое? Как много можно сказать если услышать голос другого, как мало останется тогда слов на острие твоего у...
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2120 начало конца
Ты в социальном лифте невероятного небоскреба, едешь вверх на последний этаж. Лифт сам по себе вместилище всех твоих страхов, воплощенных в вид...
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А с паническим расстройством точно можно справиться?
В конце каждой сессии я часто спрашиваю у клиентов о том, с какими чувствами они заканчивают встречу и что было для них важно. И я заметил, что люди, которые обращаются с паническим расстройств...
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Искусственный мир нарциссической травмы
Вначале была тишина. Вслед за ней пришло отсутствие. И затем пришло спасение. Нечто вошло в пустоту и увидело тебя в ней, после того как случил...
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Боль моя, полюби меня
Сцена первая. Одиночная камера в которой сидит боль матери причиненная ей ребенком когда тот родился и лишил ее привычной жизни, т.е. иллюзи...
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Какой психолог вам нужен, если вы хотите похудеть?
Предположим, вы человек продвинутый и понимаете, что набираете вес, потому что переедаете на эмоциях. У вас есть собственный диетолог или ну...
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Оскар Семеныч и финансовый ноктюрн
Оскар Семеныч тайно в глубинах своего сознания допускал неискоренимую приверженность женщин в любви к деньгам, однако, его естество неугомонно ...
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Маленький принц
Кто мы с тобой такие, может быть встреча взглядов в потерянных мирах, вдыхая утренний перегар вагона метро, слушая рокот колес несущихся прочь ...
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Психолог - это человек
В этом хрупком мире ты легче вздоха, завернули в рулон горизонт качели, твой отверженный взгляд ценнее воздуха, полет мысли губят красок акварели уставший жить, смущенно ты сто...
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Гнев
Гнев, какой он? Мягкий и нежный, разрушающий твою голову как молоток вонзающийся в спелый арбуз, мягко проникает в твою голову благодаря сво...
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Стресс и тревога/ Как избавиться от напряжения
Совсем недавно этими приемами я пользовалась тогда, когда стрессы клиентам были противопоказаны (попытка углубиться в причины стресса могла при...
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Сон
Засыпаешь, тебя засыпает темное море рыхлой земли, собранной в одеяло заботливой ностальгии, рука тянется к твоим глазам и закрывает их, тянет ...
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ОСТОРОЖНО! ДИЕТОЛОГ!
А также тренер и психолог! У меня богатый опыт диет. И самый удивительный из них – лечение у диетолога. Моя доктор – прекрасный врач. Без...
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Страшно бояться
Вначале был страх Страх смешанный с любовью рождает священный трепет, от которого происходит покой. Страх как некий представитель чего-то не...
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Как я получила нарушение пищевого поведения
Сколько себя помню, всегда любила поесть. А мама помнит другое - я была очень маленькая, очень худенькая и ничегошеньки не ела. Какие-то разные у нас воспоминания. Правда, как меня пичкали ман...
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ЗАЧЕМ Я ХОЖУ В ПОХОДЫ?
Каждое лето сплав по реке на байдарке – часть моего отпуска. Это недолго, не больше двух недель. Иногда подготовка занимает больше времени. ...
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Выбираем тренажер для дома
Когда у вас нет желания, возможности или есть какие-либо противопоказания по здоровью бегать и заниматься на свежем воздухе, но при этом все же хоч...
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Одиноко сидящий мужчина
Одиноко сидящий мужчина среднего возраста, болезненно воспринимающий действительность своих переживаний, ему немного жарко от пожара внутри, его успокаивает уют и порядок, многочисленные пробле...
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С тобой тяжело, а без тебя невыносимо
С тобой тяжело, а без тебя невыносимо. Тяжело начать, что-то есть для отсутствия, тянется тишина, закручиваю тумблер громкости до предела и слы...
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Мужская сторона
Страдания вечны как и попытки от них избавиться, игра перетекает из одного берега в другой, есть мысль, что со временем удастся избавиться от этой злосчастной зависимости от женщины, но, потом,...
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Скрытый секрет моды на путешествия
Посмотрите на мир: все перемешалось. Все европейцы едут в Азию, все азиаты в Европе. Каждый человек на планете пытается с помощью путешествий изменить свои внутренние уклады, установки, привычн...
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В ожидании клиента
Как найти клиентов? Этот вопрос так или иначе живет с психологом всю его жизнь, ведь это часть самого психолога в независимости от его принадле...
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ПРИСЛУШИВАЯСЬ К ДОБРУ – ВЫ РАССЛАБЛЯЕТЕСЬ!
А мне подсказывают друзья: – Может не к добру, а к удовольствию или чему-то аналогичному? – Это разные направления, отвечаю, там другой сигнал, сейчас доброты не хватает. Здесь философия и п...
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Слова
Текст, который я так люблю, еще не написан, вокруг столько шума, иногда хочется просто тишины. Иногда, я внимателен к абсурду происходящего, а ...
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Боли.net
Нет Человек-боль говорит. Он говорит протяжно и скромно, с невероятным усилием воли вытягивая из себя аккорды безумия, смотрит в пол, голос ...
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О профессиях будущего в условиях кризиса, неопределённости и обвалах рынков труда
Сайты о методе Ключ: https://stress.su https://hasai.ru https://shop.stress.su Официальный видео-канал по методу Ключ: https://www.youtube.com/user/metodKlu4 Хасай Алиев - основатель ...
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Несчастный человек
Несчастный человек хочет то, чего нет, что он точно никогда не получит, и он это знает, он верит искренне в невозможное, в то, чего нет, в саму возможность получать. Невозможная вера движет им,...
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Хасай Алиев: Как открыть образ будущего и Национальная Идея России
Сегодня изоляция, карантин, неопределенность. Это точка максимального выражения того, что в той или иной форме и степени все время было в России, особенно в последние годы. Так всегда было и бу...
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Синхрогимнастика по методу Ключ – находка для всех на карантине
Для всех на карантине смотрите мой ютуб канал, там новый ролик, простая 5-минутная Синхрогимнастика по методу Ключ, которую я готовил для изоля...
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Что делать?
Ты часто задаешься вопросами. Вопросов много в твоем сознании, усталые скитальцы разума, неуемные попрошайки истины, они везде куда не глянешь, что делать с этим, как быть с тем, кем быть, что ...
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Ученые КБГУ делают прогноз динамики распространения COVID-19 с минимальной погрешностью
Сегодня в Кабардино-Балкарской Республике число зараженных новой коронавирусной инфекцией выросло на 45 случаев до 412. Выздоровевших 34 челове...
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Отсутствие эмоций и чувств, история одной клиентки
В современном мире, у людей все чаще встречается такой симптом, как безэмоциональность. Бывают и такие личности, которые испытывают только нега...
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Пластилиновый человек
Пластилиновый человек, он не грустен и не весел, он ходит туда-сюда по городам и по весям, он скомкан, потерт, пооббит и помят, вокруг все о нем потихоньку молчат, быть может он нежен, быть мож...
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Я как бы есть, но меня как бы нет
Иррациональность восприятия самого себя, физическое тело как эталон присутствия в бытии, импульсивные попытки эго придать смысл своему существованию через присутствие своего отражения в мире Др...
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Живая и мертвая мать
Живая и мертвая мать как часть живого и мертвого во мне. Невозможность запустить процесс своей психологической жизни через оральную агрессию по отношению к матери (первичному объекту), в том чи...
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За что отвечает витамин A в организме?
Задумывались ли вы хоть раз над тем, зачем нам нужен тот или иной витамин? От каких витаминов зависит зрение, слух, здоровье сердца, крепость к...
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Что такое псиллиум и зачем он на кето диете
Псиллиум – это шелуха семян подорожника, но не того, что мы облизывали и прикладывали к ранкам в детстве, а его индийского родственника, популя...
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Правильное питание как привычка
Задумывались ли вы, что питание это привычка? Вы ее делаете в автоматическом режиме каждый день и не осознаете, чем питаетесь. К сожалению, ...
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Почему не стоит есть хлопья на завтрак
Глядя на привлекательную коробку с хлопьями, хочется верить, что заявленная польза и набор витаминов — не пустые слова. Производитель заявляет,...
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Чем опасен фастфуд для здоровья
Гамбургеры дают мгновенное насыщение, поднимают настроение и вроде не кажутся особо вредной пищей. Но первое впечатление оказывается обманчивым...
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Чашка мёда из авокадо
Хотите легкий и восхитительный десерт из Палео диеты? Ломтики авокадо с медом, семенами подсолнечника и корицей. ИНГРЕДИЕНТЫ 1 средний ав...
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Пипка и Сардэль
На одном шепотном корпоративе встретились Пипка и Сардэль. Нельзя ни приуменьшить, ни преувеличить значимость этой встречи для обоих, это было настолько же ожидаемо, насколько и неожиданно. Пип...
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Подборка самых громких отравлений современности
Увы, отравления ядами идругими высокотоксичными веществами всегда пользовались большой популярностью. Способ избавления отврагов спомощью ядов...
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